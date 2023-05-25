خالد الغندور يعلق على فرصة الزمالك من البطولة العربية بعد اعتذار الأهلي

علق الإعلامي خالد الغندور علي فرصة الزمالك من البطولة العربية بعد اعتذار الأهلي .

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" من الأقوي البطولة الافريقية و لا البطولة العربية و تأثير اعتذار الأهلي من المشاركة و فرص الزمالك ".

أوقعت قرعة البطولة العربية للأندية التي أجريت في السعودية، فريق الزمالك مع النصر السعودى بقيادة كريستيانو رونالدو في المجموعة الثالثة، على أن ينضم إليهما المتأهل الثاني والمتأهل الخامس من الدور التمهيدي.



ويشارك نادي الزمالك بصفته بطل الدوري المصري في البطولة العربية للأندية، ولن يشارك الفارس الأبيض في الدور الأول كونه حامل لقب الدوري المحلي.

وتعد هذه المشاركة رقم 10 لفريق الزمالك في البطولة العربية بمسمياتها المختلفة، حيث سبق وشارك في البطولات العربية 9 مرات سابقة، ونجح في تحقيق لقب بطولة دوري أبطال العرب عام 2003 بينما حصل على مركز الوصيف مرة واحدة عام 2007.