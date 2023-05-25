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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محبوب كولر.. تحرك أوروبي لضم نجم الأهلي

فريق الأهلي
فريق الأهلي

أكد تقرير صحفي، اهتمام نادي طرابزون التركي، بالتعاقد مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة “fotomac" التركية، فإن نادي طرابزون أرسل كشافين لمتابعة محمد علي من رمضان، لاعب الترجي، خلال مباراة الأهلي والترجي في نصف نهائ يدوري أبطال إفريقيا.

وأضافت أن بيرسي تاو أبهر مسؤولو طرابزون سبور خلال متابعة اللقاء، بأدائه وأثار إعجاب ممثلي النادي التركي كثيرا.

وأشارت أن إدارة طرابزون بدأت في بحث إمكانية التعاقد مع بيرسي تاو وتحديد قيمة الصفقة.

وكان بيرسي تاو قريبا من الرحيل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بسبب الإصابات المتكررة، لكن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، تمسك باستمراره، ليصبح أهم نجوم المارد الأحمر.

أرقام بيرسي تاو:

وشارك بيرسي تاو مع الأهلي في 27 مباراة هذا الموسم، سجل 7 أهداف وصنع 5 آخرين.

ويمتد عقد بيرسي تاو مع النادي الأهلي حتى 30 يونيو 2024، وتبلغ القيمة التسويقية للنجم الجنوب إفريقي 1.5 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

الأهلى النادي الأهلي بيرسي تاو الترجي أرقام بيرسي تاو طرابزون

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