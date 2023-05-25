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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ذكريات سيئة .. ماذا يفعل الأهلي مع صفارة تيسيما في نهائي إفريقيا؟

تيسميا
تيسميا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " تعيين الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامته 11 يونيو المقبل بالمغرب .

ويحمل تيسيما ذكرى سيئة مع الأهلي في نهائيات دوري أبطال إفريقيا ، حيث أدار من قبل مباراتين للأهلي في نهائي إفريقيا ، الأولى في القاهرة عام ٢٠١٧ أمام الوداد وانتهت بالتعادل بين الفريقين ١/١ ، والثانية عام ٢٠١٨ أمام الترجي التونسي والتي خسرها الأهلي بثلاثة أهداف دون رد .

وأعلن " كاف " موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها 4 يونيو المقبل.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وسيتم إذاعتها عبر قناة بي إن سبورت المشفرة.

وفي الإطار ذاته ، تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن الحارس الأقرب للمشاركة في مواجهة الذهاب أمام الوداد المغربي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال "الأقرب للمشاركة هو الحارس مصطفى شوبير، حيث هناك صعوبة في لحاق محمد الشناوي ونسبة مشاركته 50%".

وأوضح "مصطفى شوبير سوف يشارك بشكل أساسي مع النادي الأهلي، أمام طلائع الجيش ثم سيراميكا وأتمنى أن يحصل على دعم الجماهير".

وأضاف "علي لطفي يحتاج إلى 10 أيام أو أسبوع وذلك للمشاركة في المباريات، وهو ما يقلل من فرص مشاركته في مواجهة الذهاب أمام الوداد".

واختتم "حمزة علاء اشتكى من إصابة بقطع في غضروف الركبة وهو ما جعل الحارس، يتأكد غيابه عن نهائي دوري أبطال أفريقيا".

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