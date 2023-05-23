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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كهربا يوجه رسالة إلي تريزيجيه بعد "هاتريك" طرابزون سبور في الدوري التركي

محمود تريزيجيه
محمود تريزيجيه

وجه محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، رسالة إلي المحترف المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب طرابزون سبور، عقب الفوز على فاتح قره جمرك بـ 4 أهداف مقابل هدف.

ونشر كهربا صورة لتريزيجيه عبر خاصية “الاستوري”، بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلق كهربا علي الصورة، كاتبًا: “التوب”.

وقاد المحترف المصري محمود حسن تريزيجيه، فريقه طرابزون سبور، للفوز على فاتح قره جمرك، بـ 4 أهداف مقابل هدف، في الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري التركي.

افتتح الإسباني مارك بارترا التسجيل لـ طرابزون سبور بهدف في الدقيقة الثامنة بعدما حاول تريزيجيه وضع الكرة في الشباك، قبل أن يعادل دياني النتيجة لـ فاتح قره جمرك بهدف في الدقيقة 14.

وسجل تريزيجيه الهدف الثاني لـ طرابزون سبور في الدقيقة 20، من متابعة لتمريرة من الجهة اليمنى، ليفشل سين حارس مرمى قره جمرك في التصدي لتسديدته.

وعاد تريزيجيه ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 35، بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليمنى من على حدود منطقة الجزاء.

وسجل تريزيجيه الهدف الرابع لـ طرابزون سبور في الدقيقة 51، من متابعة لتمريرة زميله عبد القادر عمر، موقعًا على “الهاتريك” الشخصي الخاص به، قائدًا فريقه للانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد طرابزون سبور لـ 51 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد فاتح قره جمرك عند 44 نقطة في المركز التاسع.

محمود عبد المنعم كهربا كهربا النادي الأهلي الأهلى محمود حسن تريزيجيه تريزيجيه طرابزون سبور

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