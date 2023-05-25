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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

المدرب طلبه بالاسم| هكذا رد الأهلي على رغبة كولر في ضم رمضان صبحي

رمضان صبحي
رمضان صبحي

ابن النادي، هكذا كانت تلقب الجماهير الأهلاوية فتاها المدلل رمضان صبحي، قبل أن يصبح اللاعب الأبعد عن قلوب الجماهير الحمراء.

رمضان صبحي الذي اختار أن يحقق طموه مع نادي بيراميدز، لم ينفك الإعلام والجماهير عن ذكر اسمه مرتبطًا بالأهلي بين أقاويل العودة إلى الفريق ونفيها مرارًا وتكرارًا، لكن المفاجأة قد تحدث عندما يكون الطلب من المدير الفني نفسه.

كولر يطلب رمضان صبحي 

مهيب عبد الهادي، مثدم برنامج اللعيب عن طلب من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، التعاقد مع رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مهيب خلال برنامجه المذاع لى إم بي سي مصر، إن مسؤولي الأهلي عرضوا إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، على كولر للتعاقد معه في الصيف المقبل، لكنه رفض أعلن رغبته في التعاقد مع رمضان صبحي، لأنه مُعجب بإمكاناته ويرى أنه سيكون إضافة كبيرة للفريق.

وحاول مسؤولو الأهلي اقناع كولر بأزمة رمضان صبحي مع الإدارة والجمهور، على أمل اقناع كولر بالتخلي عن الفكرة.

بماذا رد الأهلي ؟

بالتأكيد إدارة الأهلي أعلنت في وقت سابق استحالة عودة رمضان صبحي لصفوف الفريق، وهو ما أكدته الإدارة هذه المرة أيضًا.

أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، كشف عن رفض الأهلي جملة وتفصيلًا من خلال تواصله مع مسؤولين بالأهلي.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" مصدر داخل الأهلي: لم نناقش عودة رمضان صبحي مع كولر.. الأمر لم ولن يكون محل دراسة نهائيا".

هل الأهلي في حاجة ماسة لرمضان صبحي ؟

ووفقًا لاحتياجات الأهلي خلال الفترة القادمة، يبدو بحسب محللين، أن الأهلي في حاجة لمهاجم صريح قوي، وظهير أيسر ومدافع.

أمام مركز الجناح الذي يلعب فيه رمضان صبحي، فيتواجد به لاعبون كُثُر وأهمهم، حسين الشحات وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر، وطاهر محمد طاهر، وكريم فؤاد.

أرقام رمضان صبحي هذا الموسم 

شارك رمضان صبحي مع نادي بيراميدز في 28 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل 9 أهداف وصنع 8 آخرين.

ويمتد عقد رمضان صبحي مع نادي بيراميدز 30 يونيو حتى 2025، وتبلغ القيمة التسويقية للدولي المصري 3 ملايين يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

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