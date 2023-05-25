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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حان وقت الرحيل| صلاح ودّع زملائه بهذه الكلمات.. وهذا النادي في انتظاره

محمد صلاح
محمد صلاح

الأرقام القياسية تعرفه جيدًا، والألقاب الفردية تدرك قيمته، والجماهير الحمراء لن تنسى، كيف جاء محمد صلاح الفرعون الصغير، ليتُوج في سنوات قليلة ملكًا على عروش الريدز.

محمد صلاح الذي حقق مع ليفربول انجازات لم تتحقق للنادي منذ 30 عامًا، بات اليوم مع فريقه بين قاب قوسين من الرحيل.

لماذا سيرحل صلاح ؟

لرحيل محمد صلاح عن ليفربول أسباب منطقية تبدور للجميع، تتعلق بمسيرة اللاعب ومدى عشقه لتحقيق الانجازات، فضلًا عن طريقة لعبه التي لم يفهمها اللاعبون الجدد في الفريق.

حتى لا يغيب عن دوري الأبطال 

اعتاد محمد صلاح اللعب دائمًا في المستوى الأول، والمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الأقوى في العالم على مستوى الأندية.

ولن يوفر البقاء مع ليفربول هذا الخيار لمحمد صلاح في العام المقبل، حيث أن اللاعب مع فريقه سيضطر للهبوط إلى المستوى الأدنى باللعب في بطولة الدوري الأوروبي.

وفشل ليفربول في الحصول على مركز من المراكز الأربعة المؤهلة لبطولة دوري الأبطال.

صلاح فقد زميلي النجاح 

برحيل ساديو ماني عن ليفربول إلى بايرن ميونخ، اهتزت أرقام محمد صلاح وفقد بعضًا من توهجه.

واليوم يرحيل رفيق النجاح الآخر، روبيرتو فيرمينو، وسيبقى صلاح وحيدًا بينما زملاءه الجدد لا يتكيفون معه مثلما كان يفعل فيرمينو وماني.

بماذا ودع صلاح زملائه ؟

محمد صلاح في رسالة عاطفية ودع زملاءه اليوم في ليفربول، بكلمات تبدو منها رسائل ضمنية بالرحيل.

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