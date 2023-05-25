استفزوه بهذه الكلمات .. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

الحلو ميكملش.. ينطبق هذا المثل بقوة على لاعب نادي ميتلاند الدنماركي إمام عاشور، الذي أصيب مع ناديه وعاد للعلاج في مصر، وبدلا من متابعة العلاج انصرف إلى الشجار مع شباب بمنطقة الشيخ زايد.

خناقة بين إمام عاشور وشباب عرب

دخل لاعب منتخب مصر المحترف في نادي ميتلاند الدنماركي، في مشاجرة مع شباب من إحدى الدول المقيمين في مصر، أمام أحد المولات الشهيرة في حي الشيخ زايد، بمدينة ٦ أكتوبر.

وفوجئ رواد المول الشهير باندلاع مشاجرة وتشابك بالأيدي، بين فريقين من الشباب، وتبين وجود المحترف المصري ضمن أحد طرفي المشاجرة ما دفع البعض إلى استدعاء الشرطة.