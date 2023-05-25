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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

استفزوه بهذه الكلمات .. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

صدى البلد

الحلو ميكملش.. ينطبق هذا المثل بقوة على لاعب نادي ميتلاند الدنماركي إمام عاشور، الذي أصيب مع ناديه وعاد للعلاج في مصر، وبدلا من متابعة العلاج انصرف إلى الشجار مع شباب بمنطقة الشيخ زايد.

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خناقة بين إمام عاشور وشباب عرب

دخل لاعب منتخب مصر المحترف في نادي ميتلاند الدنماركي، في مشاجرة مع شباب من إحدى الدول المقيمين في مصر، أمام أحد المولات الشهيرة في حي الشيخ زايد، بمدينة ٦ أكتوبر.

وفوجئ رواد المول الشهير باندلاع مشاجرة وتشابك بالأيدي، بين فريقين من الشباب، وتبين وجود المحترف المصري ضمن أحد طرفي المشاجرة ما دفع البعض إلى استدعاء الشرطة.

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امام عاشور الشيخ زايد ميتلاند الدنماركى نادي ميتلاند منتخب مصر

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