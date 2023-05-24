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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أزمة الرشاش.. لاعبون خرجوا عن النص| واعتذار محمود علاء بعد فوات الأوان

صدى البلد

جاءت أزمة مدافع الاتحاد السكندري الحالي، والزمالك السابق محمود علاء، في مباراة الاتحاد السكندري والمصري، لتعيد إلى الأذهان مشاهد الخروج عن النص وأبطال تلك المشاهد، بداية من التوءم، وصولا إلى شيكابالا، حيث قام محمود علاء بـ«كسر» كاميرا التليفزيون عقب طرده، وتم تحرير محضر ضده، ببعض المشاهد التي لا يجب أن نراها في ملاعبنا المصرية.

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التوءم حسن وخناقة مع الجيش اللبناني

 

أبرز اللاعبين الذين خرجوا عن النص في الملاعب المصرية، في واقعة "الرشاش" الشهيرة، التي وقعت في مباراة لبنان ومنتخب مصر الودية، وحدثت مشادة كبرى بين إبراهيم المصري وأحد لاعبي منتخب لبنان، تطورت للاشتباك بالأيدي.


وتدخل حسام حسن في المعركة التي دارت في الملعب، وحاول سحب الرشاش من أحد أفراد الجيش اللبناني، الذي كان مسئولا عن تأمين الملعب وقتها بسبب ظروف الحرب.

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الحاوي شد قميص الحكم

جذب وليد سليمان لاعب الأهلي الأسبق «قميص» الحكم شريف رشوان، الذي أشهر في وجهه الكارت الأحمر، بسبب التدخل مع لاعب الأسيوطي وقتها، مما تطلب إشهار الكارت الأصفر الثاني، وبعدها طرد لاعب القلعة الحمراء، ليستشيط غضبًا، ولولا تدخل عماد متعب قائد الأهلي وقتها، لكان الوضع أصبح أكثر كارثية بالنسبة للاعب الأهلي.

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شيكابالا وإشارات السوبر 

 

لقطة مشينة من قائد الزمالك، الذي اتجه لجماهير الأهلي عقب الفوز في لقاء سوبر 2019، الذي انتهى بركلات الجزاء بفوز الفارس الأبيض، وبدأ في بعض الأفعال الاستفزازية والإشارات الخارجة التي وجهها لجماهير الفريق الأحمر.


في واحدة من أشهر اللقطات التي أثارت الجدل، والتي أوقف على أثرها الفتى الأسمر لثماني مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه.

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اعتذار محمود علاء

تقدم اللاعب محمود علاء، بالاعتذار إلى المسئولين، وانه سوف يتكفل بإصلاح الكاميرا على نفقته الشخصية، وطلب من الجماهير والمسئولين أن يتقبلوا اعتذاره.

وجاء الاعتذار بعد فوات الأوان، حيث تحرر ضده محضر من مصور التليفزيون المصري، بالأضرار التي وقعت، كما تم إرسال مذكرة إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية ونادي الاتحاد السكندري، للمطالبة بالحصول على تعويض عما اتلفه اللاعب محمود علاء.

مدافع الاتحاد السكندري الرشاش خرجوا عن النص محمود علاء اعتذار محمود علاء بعد فوات الأوان الاتحاد السكندري التؤام شيكابالا

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أزمة الرشاش.. لاعبون خرجوا عن النص| واعتذار محمود علاء بعد فوات الأوان

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