بعد انتظار طويل.. تطور مفاجئ بقرب الأهلي من صفقة الموسم

كشف تقرير صحفي، عن تطور مفاجئ بشأن إمكانية انضمام جاكسون موليكا، لاعب فريق بشكتاش التركي، إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط اسم موليكا بالانضمام إلى الأهلي على مدار السنوات الماضية، كما قدمت إدارة القلعة الحمراء عرضا لإدارة بشكتاس في الشتاء المقبل، لكنه قوبل بالرفض.

وبحسب صحيفة “fotomac” التركية فإن إدارة بشكتاس تستعد لتوديع جاكسون موليكا، إذ وضعت اللاعب الكونغولي ضمن قائمة الراحلين في الميركاتو الصيفي.

وأشارت أن النادي الأهلي يراقب مصير موليكا مع بشكتاش إذ يستعد لتقديم للدخول في مفاوضات مجددا في الميركاتو الصيفي المقبل، لضم المهاجم الكونغولي.

أرقام موليكا

وسجل موليكا 5 أهداف وصنع هدفا خلال 30 مباراة بقميص بشكتاش هذا الموسم، وتبلغ القيمة التسويقية للاعب 5 ملايين يورو.

ويمتد عقد جاكسون موليكا مع نادي بشكتاش التركي حتى 30 يونيو 2027.