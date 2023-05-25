تعرف على مصير رمضان صبحي مع الأهلي

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، عن عدم وجود نية في عودة رمضان صبحي إلى الأهلي .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" مصدر داخل الأهلي: لم نناقش عودة رمضان صبحي مع كولر.. الأمر لم ولن يكون محل دراسة نهائيا".

أذاعت فضائية العربية، تقريرا جاء من خلاله، مفاجأة كبيرة فجرها المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر، بعد رفضه التعاقد مع اللاعب إبراهيم عادل، لكن المفاجأة الأكبر كانت طلبه التعاقد مع رمضان صبحي.

نجم الأهلي السابق ياسر ريان، رجح أن ترفض إدارة الأهلي عودة اللاعب، بعد انتقاله لبيراميدز من النادي الأهلي، وقد ترفض الإدارة والجماهير عودة اللاعب.