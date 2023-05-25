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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أوسوريو حسم أمره .. هل يتولى حسام حسن تدريب الزمالك ؟

حسام حسن
حسام حسن

هل يتولى حسام حسن تدريب الزمالك؟ ارتبط اسم مدرب المصري السابق بالفارس الأبيض، وذلك بعد تداول أنباء وتقارير صحفية عن اقتراب رحيل الكولومبي أوسوريو عن تدريب الزمالك.

يأتي ذلك في ظل تراجع مستوى الفريق خلال الفترة الأخيرة، حيث يرى البعض أن المدرب الكولومبي فشل في تحقيق مهمته في إنقاذ الزمالك.

في سياق آخر، ارتبط اسم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بتدرب كلوب أمريكا المكسيكي خلفا لـ فيرناندو أورتيز، وذلك بعد أيام قليلة من ارتباط اسمه بتدريب مونتيري المكسيكي أيضا.

ورحل أورتيز عن قيادة كلوب أمريكا بعدما خسر في نصف نهائي مرحلة كلاوسورا الدوري المكسيكي من شيفاز جوادالاخارا.

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ووفقا لموقع "soyaguila" المكسيكي فأن سانتياجو بانوس المدير الرياضي للنادي يضع أوسوريو ضمن أبرز المرشحين في قائمته لتدريب الفريق.

هل يتولى حسام حسن تدريب الزمالك؟

بحسب الأنباء المتداولة فإن اللجنة الفنية بالزمالك اقترحت اسم حسام حسن لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك في حالة اتخاذ قرار برحيل أوسوريو، من تدريب الفريق في ظل عدم تحسن النتائج حتى الآن.

بدوره أكد الإعلامي هاني حتحوت، أن اللجنة الفنية ترفض حتى الآن اسم حسام حسن لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم، مشيرا إلى أنه لم يتم اتخاذ أى قرار بشأن مصير أوسوريو حتى الآن.

وعلى فرضية اتخاذ قرار رحيل المدرب الكولومبي، قد يكون خالد جلال البديل المصري الحالي، وفقا لحتحوت خلال تصريحاته الإعلامية.

كما أكد الإعلامي، أن حسام حسن خارج الحسابات الفنية داخل الزمالك الفترات القادمة، وحتى الآن أوسوريو مستمر.

هل يرحل أوسوريو عن تدريب الزمالك؟

بدوره رد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى، على ما تردد مؤخرا بشأن امكانية رحيله عن تدريب الفريق خلال الفترات القادمة في ظل عدم تحسن النتائج.

وفي تصريحات صحفية، أكد أوسوريو أنه لم يتحدث أحد معه من مسئولى الزمالك بشأن فسخ التعاقد أو الرحيل في أى فترة خلال الموسم الحالي.

وأعرب الكولومبي عن شعوره بالسعادة والاستقرار داخل الزمالك وليس لديه أى مشكلة، حيث يسعى إلى تحسين النتائج، ويبذل أقصى ما لديه لتعديل وضعية الفريق.

وأكد أوسوريو، أنه يُخطط للبقاء داخل الزمالك لأطول فترة ممكنة وتنفيذ فكره، وقيادة الفريق إلى البطولات، حيث وعد الجماهير بتحسن نتائج الفريق خلال المرحلة القادمة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لمواجهة فريق طلائع الجيش، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة رقم 30 من مسابقة الدوري.

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