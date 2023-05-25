شبانة : أزمة كبرى تضرب الزمالك بسبب أوسوريو

أكد الاعلامي محمد شبانة، أن هناك أصوات عديدة داخل الزمالك تطالب برحيل أوسوريو عن منصب المدير الفني للفريق، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض يمتلك لاعبين مميزين.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "انقسام حدث بالفعل داخل الزمالك بشأن اوسوريو، البعض يطالب برحيله الآن، وآخرون يريدون إعطاء المدرب فرصة لنهاية الموسم من أجل تقييمه جيدا".

وأضاف: "هناك أزمات كثيرة في الزمالك، ولكن أوسوريو قام بتغيير طريقة اللعب ووضع لاعبين كثيرين في غير مراكزهم، كما حدث في معظم المباريات الأخيرة، بدون داعٍ تمامًا، حتى أن حمزة المثلوثي شارك في وسط الملعب وفي وجود عمرو السيسي على مقاعد البدلاء".

وأكمل: "هناك كلام كثير حول رغبة الزمالك في التعاقد مع بيتسو موسيماني، لدرجة أن البعض ذكر أنه يريد التعاقد مع 10 لاعبين للموافقة على تولى تدريب الفريق بعد استطلاع رأيه لتولى تدريب الفريق، والمدرب مؤخرا بدأ يسوق نفسه خصوصا بعد اقتراب نهاية الموسم مع أهلي جدة السعودي".