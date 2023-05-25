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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفيش حاجة مضمونة.. شوبير يثير الجدل حول مصير أوسوريو مع الزمالك

خوان كارلوس أوسوريو
خوان كارلوس أوسوريو

طالب الإعلامي أحمد شوبير، إدارة نادي الزمالك وجماهير القلعة البيضاء، بالصبر على الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، رغم تراجع نتائج الفريق.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" البعض يتحدث داخل عن الزمالك عن بقاء أوسوريو أو رحيله، يرحل ازاي! المدرب لا يزال في بدايته مع الفريق ويتعرف على إمكانيات اللاعبين، صعب جدا الحديث عن عدم استمراره".

وأضاف:" أوسوريو لديه عروض من كلوب أمريكا ومونتيري، لكن لا بد من استمراره مع الزمالك".

وتابع:" البعض يردد أن أوسوريو ليس لديه مرونة تكتيكية ولا يفهم إمكانيات اللاعبين ويلعب بخطة غير مناسبة، خلينا أمناء، الزمالك ليس لديه أمل في مسابقة الدوري وأصبح حصوله على المركز الثاني صعب في ظل انتصارات فيوتشر وبيراميدز".

واصل:" يجب الصبر على أوسوريو لنهاية الموسم على الأقل، يتبقى 6 مباريات فقط، البعض داخل الزمالك تحدث عن تجديد الثقة في المدرب لكن مفيش حاجة مضمونة في الكرة لمدة 24 ساعة".

وتولى أوسوريو تدريب الزمالك مؤخرا خلفا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا، وقاد الأبيض في 5 مباريات بمسابقة الدوري، فاز في مباراتين فقط وتعادل مثلهما وخسر لقاءً.

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