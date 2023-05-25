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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الزمالك السابق يطالب برحيل أوسوريو

صدى البلد

أكد محمد حلمي المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أن الكولومبي أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، طريقة لعبه غير مناسبة مطلقا لحالة اللاعبين في الوقت الحالي.

وقال حلمي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "اوسوريو قام بإجراء تغيير كلي في طريقة اللعب، واللاعب المصري عندما يحصل على تعليمات مُركبة ومزدوجة فإنه لا يستوعبها جيدًا، حتى أن بعض اللاعبين لا تتحمل الضغط العصبي، والمدرب الكولومبي قام باللعب بأسلوب جديد يحتاج عناصر جيدة من الناحية البدنية".

وأضاف: "المهم أن يكون تطبيق اللاعبين لأي طريقة داخل الملعب بشكل سليم، وطريقة أوسوريو تعتمد على "شغل مركب" للاعبين، وأي هجمة تشكل خطورة على الزمالك في الفترات الأخيرة بسبب عدم القدرة على الاستحواذ أو قطع الكرة عن طريق الضغط، لذلك يكون هناك مساحات كبيرة في الخط الخلفي".

وواصل: "لا أفهم اصرار اوسوريو على طريقة لعبه، عندما يتولى أي مدرب المسئولية يبدأ من حيث انتهى الآخرون، لحين فرض اسلوب عمله على الفريق، وبدلا من التراجع عن افكاره وقناعاته يصر على اللعب بنفس الطريقة".

وأكمل: "لابد أن يأخذ الزمالك قرار سريع في ملف أوسوريو، خصوصا أنه لازال يسعى لحصد مركز جيد والمنافسة على البطولات القادمة".

وزاد: "حال عدول أوسوريو عن طريقة اللعب وتحقيق نتائج جيدة، يجب أن يبقي في الفريق، لكن حال اصراره على قناعاته يرحل مع البحث عن مدرب آخر".

واضاف: "ليس معنى نجاح موسيماني مع الأهلي أن يحقق نفس الانجازات مع الزمالك، معظم الاسماء التي جاءت من الاهلي للزمالك لم تحقق النتائج المرجوة باستثناء باتريس كارتيرون، والذي كان لديه لاعبين مميزين في هذا الوقت".

وأتم: "يجب على ادارة الزمالك سرعة حسم الموقف، من اجل الاستعداد للموسم الجديد وتدعيم الفريق بصفقات تتناسب مع قيمة ومكانة النادي".

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