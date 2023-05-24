مفاجأة.. حسام حسن يقترب من العودة لقيادة الزمالك بدلا من أوسوريو

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن أن أصوات داخل نادي الزمالك أصبحت تنادي بتعيين حسام حسن، مشيرًا إلى أن إدارة نادي الزمالك بدأ في البحث عن خليفة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وقال حتحوت: "يدرس مسؤولو الزمالك العديد من السير الذاتية لمدربين على أعلى مستوى، على للاختيار بينهم، وجميعهم بالأجهزة المعاونة لهم تحسبًا لرحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الحالي".

ونقل حتحوت عن مصدر في تصريحات خاصة لبرنامج "الماتش" قوله إن "المواصفات التي يضعها مسؤولي نادي الزمالك، في المدير الفني الجديد، هي أن يكون مدرب لديه طموح، وسنه صغيرة، وسبق له تحقيق البطولات من قبل".

وأردف قائلًا: "الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو أيامه باتت معدودة داخل الزمالك في ظل تراجع مستوي الفريق".

وأشار حتحوت إلى أن أحد مسؤولي نادي الزمالك رشح حسام حسن المدير الفني السابق للمصري البورسعيدي لتولي المهمة الفترة المقبلة.