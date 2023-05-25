مصدر بـ الأهلي يحسم جدل عودة رمضان صبحي للفريق

كشف أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، حقيقة اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان الإعلامي مهيب عبد الهادي، أكد خلال الساعات الماضية، أن مارسيل كولر طالب إدارة النادي الأهلي بالتعاقد مع رمضان صبحي .

وكتب أحمد حسن عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" مصدر داخل الأهلي: لم نناقش عودة رمضان صبحي مع كولر.. الأمر لم ولن يكون محل دراسة نهائيا".

أحمد حسن

أرقام رمضان صبحي:

وشارك رمضان صبحي مع نادي بيراميدز في 28 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل 9 أهداف وصنع 8 آخرين.

ويمتد عقد رمضان صبحي مع نادي بيراميدز 30 يونيو حتى 2025، وتبلغ القيمة التسويقية للدولي المصري 3 ملايين يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.