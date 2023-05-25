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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد التعدي على زوجة إمام عاشور.. عقوبات رادعة لمن يقوم بهذا الفعل المشين

إمام عاشور وزوجته
إمام عاشور وزوجته

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة وقوع مشاجرة بين اللاعب الدولي إمام عاشور، لاعب منتخب مصر المحترف في نادي ميتلاند الدنماركي، وصديقه، و4 آخرين يحملون جنسية دولة عربية داخل أحد المولات الشهيرة بمدينة الشيخ زايد بسبب معاكسة زوجته وينص القانون علي عقوبات رادعة لمثل تلك الأفعال.

نص العقوبة 

حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتلقى اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من الرائد حسام عبدالمنصف، معاون مباحث أول الشيخ زايد، بتلقي القوات بلاغًا بحدوث مشاجرة بين اللاعب الدولي إمام عاشور وصديقه -طرف أول- و4 آخرين من جنسية عربية- طرف ثاني- أمام إحدى السينمات الشهيرة في مول كبير بالشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت القوات، وتبين حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدي، حيث اعتقد "عاشور" قيام أحدهم بمعاكسة زوجته.

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