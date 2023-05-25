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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث .. زوجة جمعت رجلين | وخناقة إمام عاشور .. قرار في أزمة شاكوش .. وجريمة بسوهاج

حوادث
حوادث

نشر قسم الحوادث في صدى البلد، عدة أخبار مهمة خلال الساعات القليلة الماضية اليوم الخميس، وجاء على رأسها قرار إحالة اوراق قاتل عروس طنطا للمفتي، وجريمة بشعة بعد العثور على 3 جثث في زراعات سوهاج، وإستدعاء المأذون في أزمة حسن شاكوش وزوجته.

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- بلاغ اختفاء يكشف جمع سيدة بين زوجين بالمرج

 

نشر قسم الحوادث مباشرة جهات التحقيق في القاهرة، التحقيقات في اتهام زوجة بالجمع بين زوجين في منطقة المرج، وذلك بعدما حرر زوجها محضرا باختفائها، حيث أمرت جهات التحقيق في القاهرة بإخلاء سبيل ربة المنزل، المتهمة بالجمع بين زوجين وذلك بعد تنازل الزوج أمام جهات التحقيق وعدم تحريكه دعوى الزنا ضد زوجته المتهمة بالجمع بين زوجين، بداية الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المرج، تضمن ورود بلاغ من زوج أفاد بتغيب زوجته عن المنزل وخروجها للذهاب إلى مكتب الصحة في المرج وعدم عودتها مرة أخرى إلى المنزل، وفشله في التواصل معها هاتفيا... تفاصيل

- جريمة بشعة في سوهاج.. 3 جثث وسط زراعات جزازرة

كما نُشر في الحوادث، عثور الأهالي بقرية الجزازرة دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج، على جثث لثلاثة أشخاص بينهم مُسن في الثمانينات من العُمر، وسط الزراعات، مذبو..حين من الرقبة، ودمـ..اءهم تسييل على الأراضي، حيث تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة، مفاده العثور على جثث ثلاثة أشخاص، وسط الزراعات بقرية الجزازرة المركز... تفاصيل

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- استدعاء المأذون.. قرار عاجل في أزمة حسن شاكوش وزوجته

وجاء ضمن أخبار الحوادث، قرار نيابة أكتوبر أول، باستدعاء المأذون الذي عقد قران مطرب المهرجانات حسن شاكوش على زوجته ريم طارق في إطار استكمال التحقيقات في أزمة الزوجين تبادلهما الاتهامات بالسرقة والتزوير في قسيمة الزواج، وأرسلت نيابة في استدعاء كامل مرزوق المأذون الذي تولى عقد القران بعد طلب فهد مرزوق دفاع ريم طارق زوجة حسن شاكوش سماع أقواله حول مدى تورطه مع "شاكوش" في تزوير قسيمة الزواج" بإثبات أن ريم "بكر رشيد" رغم تقديمها قسيمة طلاقها من زوجها السابق لحسن شاكوش حتى يعطيها للمأذون ويثبتها في قسيمة الزواج أنها "سيب"... تفاصيل

- عاكسوا زوجته.. مشاجرة إمام عاشور و4 خليجيين بالشيخ زايد

كما تم نشر تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، في قسم الحوادث حول وقوع مشاجرة بين اللاعب الدولي إمام عاشور، لاعب منتخب مصر المحترف في نادي ميتلاند الدنماركي، وصديقه، و4 آخرين يحملون جنسية دولة عربية داخل أحد المولات الشهيرة بمدينة الشيخ زايد، وتبين انه أثناء تواجد اللاعب وزوجته وصديقه اعتقد أن أحد الشباب عربي الجنسية قام بمعاكسة زوجته فحدثت بينهما مشادة كلامية وتطور الأمر حتى وصل للاشتباك بالأيدي قبل وصول قوات الشرطة التي تحفظت على الطرفين، حتى تم التراضي فيما بينهما والتصالح، وتم تحرير المحضر، وتولت النيابة التحقيق..... تفاصيل

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- قتلها بعد يومين جواز.. إحالة أوراق قاتل عروس طنطا للمفتي

 

وتضمن قسم الحوادث قرار محكمة جنايات طنطا بالدائرة الرابعة بمحافظة الغربية اليوم، بإحالة المتهم محمد مرسي، قاتل عروس طنطا آية الشبيني، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، في إتهامه بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"عروس طنطا"، وحرصت هيئة المحكمة على تأكيد حضور محامي للدفاع عن المتهم، فضلا عن سماع والاطلاع على أدلة ثبوت ارتكاب الجريمة من جهة محامي المجني عليها، وأدلة وبراهين النيابة العامة، حيث أكد إسماعيل الشبيني، عم ومحامي الفتاة الضحية، أن الزوج الجاني ارتكب جريمة شنعاء، لافتا إلى أن الإصابات الظاهرية عبارة عن 8 طعنات متفرقة، وقطع في الإصبع، وأنها ما زالت عذراء… تفاصيل

الحوادث امام عاشور عروسة طنطا حسن شاكوش زوجة المرج سوهاج

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