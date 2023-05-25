قتلها بعد يومين جواز.. إحالة أوراق قاتل عروسة طنطا للمفتي

قررت محكمة جنايات طنطا بالدائرة الرابعة بمحافظة الغربية اليوم، أحالة المتهم محمد مرسي، قاتل عروسة طنطا آية الشبيني، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، في إتهامه بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"عروسة طنطا".

إحالة قاتل زوجته في طنطا للمفتي

وحرصت هيئة المحكمة على تأكيد حضور محامي للدفاع عن المتهم، فضلا عن سماع والاطلاع على أدلة ثبوت ارتكاب الجريمة من جهة محامي المجني عليها، وأدلة وبراهين النيابة العامة، حيث أكد إسماعيل الشبيني، عم ومحامي الفتاة الضحية، أن الزوج الجاني ارتكب جريمة شنعاء، لافتا إلى أن الإصابات الظاهرية عبارة عن 8 طعنات متفرقة، وقطع في الإصبع، وأنها ما زالت عذراء.

وأوضح المحامي أن الزوج تربص بعروسه وبيت النية بها بعد أن استهل سكين المطبخ، وما إن ظفر بها حتى انهال عليها بعدة طعنات متفرقة، وأن النيابة العامة تباشر التحقيق في القضية، وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.

الدفاع يطلب بطلاق القتل العمد في قضية عروسة طنطا

في المقابل، طالب محامو الدفاع عن المتهم ببطلان اتهام تعمد القتل، وذلك لمرور الزوج المتهم بأزمة نفسية حادة بسبب امتناعها عن معاشرته وإعطائه حقوقه الزوجية، ما دفعه إلى نشوب مشاجرة مع زوجته وتعديها عليها وأنهى حياتها بيده، واستشهد محامو الدفاع عن المتهم بأنه ارتكب واقعة القتل بتعديه عليها باستخدام أداة حادة من المطبخ وطعنها في الظهر أكثر من 35 طعنة متوالية بسبب انفعالاته وخلافه وليدة اللحظة مع زوجته.

ووجه المستشار عماد سالم، المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية، رئيس نيابة مركز طنطا، بإحالة المدعو محمد مرسي، 34 سنة، والمتهم بإنهاء حياة زوجته آية الشبيني، المعروفة إعلاميا بـ"عروس طنطا العذراء"، إلى محكمة الجنايات العاجلة بالدائرة الرابعة بجلسة 24 مايو الجاري، كما وجه المحامي العام بتشكيل لجنة من أطباء الصحة النفسية والعصبية وإجراء تحاليل مخدرات للتأكد من سلامة قواه العقلية وإعداد تقرير رسمي لعرضه على هيئة المحكمة.

ضبط قاتل عروسة طنطا

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، يتضمن العثور على آية الشبيني، عروس متزوجة من يومين، جثة هامدة داخل غرفة نومها، مصابة بـ 8 طعنات متفرقة في الجسد، وأن المتهم زوجها محمد مرسي، 29 عاماً، مقيمان عزبة كفر داود، التابعة إلى قرية نفيا، بمركز طنطا، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.