عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عاكسوا زوجته.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة إمام عاشور و4 خليجيين بالشيخ زايد.. صور

قوات الشرطة أثناء
قوات الشرطة أثناء فض المشاجرة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة التفاصيل الكاملة وقوع مشاجرة بين اللاعب الدولي إمام عاشور، لاعب منتخب مصر المحترف في نادي ميتلاند الدنماركي، وصديقه، و4 آخرين يحملون جنسية دولة عربية داخل أحد المولات الشهيرة بمدينة الشيخ زايد.

 

معاكسة واشتباك

حيث كشفت التحريات التي أجرتها المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة انه أثناء تواجد اللاعب وزوجته وصديقه اعتقد أن أحد الشباب عربي الجنسية قام بمعاكسة زوجته فحدثت بينهما مشادة كلامية وتطور الأمر حتى وصل للاشتباك بالأيدي قبل وصول قوات الشرطة التي تحفظت على الطرفين، حتى تم التراضي فيما بينهما والتصالح، وتم تحرير المحضر، وتولت النيابة التحقيق.

 

بلاغ 

تلقى اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من الرائد حسام عبدالمنصف، معاون مباحث أول الشيخ زايد، بتلقي القوات بلاغًا بحدوث مشاجرة بين اللاعب الدولي إمام عاشور وصديقه -طرف أول- و4 آخرين من جنسية عربية- طرف ثاني- أمام إحدى السينمات الشهيرة في مول كبير بالشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت القوات، وتبين حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدي، حيث اعتقد "عاشور" قيام أحدهم بمعاكسة زوجته.

تصالح 

وتبين أن زوجة عاشور، انصرفت عقب حدوث المشاجرة وقبل وصول القوات إلى المول، وتم السيطرة على الموقف، وطلب الطرفان التصالح والتراضي فيما بينهما، وتم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.

285c88b0-11cd-4be5-82f7-065b6d37f795
285c88b0-11cd-4be5-82f7-065b6d37f795
dd44d522-272f-4b72-9738-ac02f16cf9e6
dd44d522-272f-4b72-9738-ac02f16cf9e6
3b4097dc-931b-4d2f-8736-97438f577511
3b4097dc-931b-4d2f-8736-97438f577511
e7608b03-7407-4c4a-b3fa-46167f042b2b
e7608b03-7407-4c4a-b3fa-46167f042b2b
مشاجرة إمام عاشور امام عاشور اللاعب الدولي إمام عاشور عاكسوا زوجته مشاجرة إمام عاشور و4 خليجيين الشيخ زايد عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

محمد صلاح يودع لاعبي ليفربول بمنشور مثير للجدل | شاهد

حان وقت الرحيل| صلاح ودّع رفاقه.. وهذا النادي في انتظاره

مهيب عبد الهادي: نجم فيوتشر يوقع لـ الأهلي.. والهداف جدد تعاقده مع الأحمر

الزمالك يقترب من ضم مهاجم إفريقي سوبر

استفزوه بهذه الكلمات .. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 25-5-2023

نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة.. بعد قليل

موضوعات متعلقة

شاهدت حروف وعلامات مدونة على ملابسي الخاصة.. يارا تستغيث من شقيقة زوجها

قاتل عروس إمبابة: طمعت في جمالها ورفضت تخون جوزها معايا

قرار عاجل من النيابة في مصرع طبيب بحريق شقته بالعجوزة

أعوان الكاتعة.. حبس عاطلين استغلا صغارا في التسول ببولاق الدكرور

نشرة الحوادث.. زوجة صيدلي حلوان تعترف بخيانتها.. كواليس سحل 43 رجلا وسيدة للحاجة فاطمة.. سيدة تشكو من تحرش زوجها بها

ضحايا جدد للبلوجر هدير عاطف .. أرملة : أكلت فلوس ولادي الأيتام

البنت في ثانوي.. رانيا تطلب الخلع: بيتحرش بيا قدام أختي

واحد مات واتنين اتلحقوا.. تفاصيل حريق شقة في العجوزة بـ الجيزة

ترشيحاتنا

عربيتي عملت حادثة وبنتي اتكسرت.. كريم فهمي يروي معاناته من الحسد

مشهد مؤثر.. السيسي يستقبل أحد أبطال قادرون باختلاف في افتتاح مجمع إنتاج الكوارتز

استهدف جزيرة عسكرية.. الولايات المتحدة تعلن تعرضها لهجوم سيبراني خطير من الصين

أخطاء تقع فيها المرأة في مناسك الحج.. أمين الفتوى يحذر منها

أفضل رجل .. انتقام مفاجئ من عريس أثناء كلمته لعروسه ليلة الزفاف

تعليق هام من أسامة ربيع على عطل بماكينات سفينة البضائع بقناة السويس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كعب عالي على مايوه.. هادية غالب تثير الجدل من جديد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل مع الفول؟

سيدة نائمة تستيقظ على مشاهد مرعبة بسبب حيوان يشبه الفأر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة يوميا؟

فيديو

والدته ارتاحت وزوجته تصرخ داخل القفص..المحكمة تسدل الستار على قضية صيدلي حلوان

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

«بتاكل من الزبالة».. مصير مؤلم للحسناء لوني ويلسون في شوارع أمريكا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ