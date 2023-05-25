قاتل عروس إمبابة: طمعت في جمالها ورفضت تخون جوزها معايا

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة التفاصيل الكاملة لقتل عجوز عروس جارته بعد 3 اشهر فقط من زواجها بعدما رفضت معاشرته في الحرام حيث استغل غياب زوجها عن المنزل واقتحم الشقة محاولا اقامة علاقة اثمة معها وعندما رفضت وحاولت الاستغاثة أنهى حياتها.

وقال المتهم عقب القاء القبض عليه انه طمع في جمال العروس خاصة عندما علم أنها زوجة ثانية وأن زوجها يتركها بمفردها عدة أيام للذهاب لزوجته الأولى فحاول التحدث معها مرارا وعرض حبه عليها إلا أنها في كل مرة كانت تقوم بصده ورفض حبه وتلميحاته باقامة علاقة محرمة معها بل كانت تنهره بشدة.

ومع استمرار رفض العروس للعلاقة الآثمة مع جارها الخمسيني قرر الانتقام منها فانتظر خروج زوجها من المنزل كعادته وهو يعلم أنه لن يعود تلك الليلة وتسلل إلى الشقة وطرق باب الشقة وفور فتح العروس الباب دفعها للداخل وعندما حاولت الاستغاثة فضربها على راسها لاسكاتها ففوجئ بها تفقد الوعي واكتشف مقتلها ففر هاربا قبل فضح أمره.

أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس سائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل سيدة في إمبابة.

وقال المتهم أمام جهات التحقيق، إنه كان يعلم تغيب زوج المجني عليها عن المنزل، لكونها الزوجة الثانية، فكان يترك زوجته ويذهب للإقامة مع الزوجة الأولى، ما دفع المتهم لمضايقة جارته مستغلا تواجدها بمفردها محاولا إقامة علاقة غير شرعية معها، قائلًا،"كنت بحبها وعايزها، بس كانت بتصدني".

وأضاف المتهم، في يوم الواقعة، نشبت بينهما مشادة كلامية، فضربها على راسها وفوجئ بفقدانها الوعي ومقتلها ففر هاربا.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم (سائق) يبلغ من العمر 52 عامًا، والسيدة المجني عليها 35 عامًا، ومتزوجة منذ 3 أشهر، وهي الزوجة الثانية، وتقيم بمفردها في وقت غياب الزوج.

وانتدبت النيابة الطب الشرعي، لتشريح جثة السيدة للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة إمبابة من غرفة النجدة بالعثور على جثة سيدة متوفاة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة سيدة.

وبعمل التحريات تبين أن الوفاة توجد بها شبهة جنائية وليست طبيعية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.