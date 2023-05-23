3 أطنان.. سقوط المتهمين بسرقة حديد من مشروع القطار السريع في الجيزة

ألقت أجهزة الأمن في الجيزة، القبض على 3 أشخاص متهمين بسرقة 3 أطنان من أسياخ الحديد المستخدم في مشروع القطار السريع، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من رئيس مباحث قسم الشيخ زايد، بالقبض على 3 أشخاص أثناء قيامهم بسرقة كمية من أسياخ الحديد المستخدمة في مشروع القطار السريع تقدر 3 أطنان وذلك أعلى محور الضبعة قبل نزلة الطريق الأوسطي مستخدمين أتوبيس رحلات، سائق 30 سنة، سائق 20 سنة، سائق 26 سنة وانتقلت قوات المباحث لمكان الواقعة للفحص وإجراء التحريات.

وألقي القبض عليهم بمعرفة رجال مباحث الطرق والمنافذ وتم تسليمهم الي قسم زايد، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.