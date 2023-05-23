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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

3 أطنان.. سقوط المتهمين بسرقة حديد من مشروع القطار السريع في الجيزة

صدى البلد

ألقت أجهزة الأمن في الجيزة، القبض على 3 أشخاص متهمين بسرقة 3 أطنان من أسياخ الحديد المستخدم في مشروع القطار السريع، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من رئيس مباحث قسم الشيخ زايد، بالقبض على 3 أشخاص أثناء قيامهم بسرقة كمية من أسياخ الحديد المستخدمة في مشروع القطار السريع تقدر 3 أطنان وذلك أعلى محور الضبعة قبل نزلة الطريق الأوسطي مستخدمين أتوبيس رحلات، سائق 30 سنة، سائق 20 سنة، سائق 26 سنة وانتقلت قوات المباحث لمكان الواقعة للفحص وإجراء التحريات.

 

وألقي القبض عليهم بمعرفة رجال مباحث الطرق والمنافذ وتم تسليمهم الي قسم زايد، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الجيزة أسياخ الحديد مشروع القطار السريع النيابة العامة قسم الشيخ زايد

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