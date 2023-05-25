عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة الموسم.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي بفرمان كولر؟

رمضان صبحي
رمضان صبحي

أذاعت فضائية العربية، تقريرا جاء من خلاله، مفاجأة كبيرة فجرها المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر، بعد رفضه التعاقد مع اللاعب إبراهيم عادل، لكن المفاجأة الأكبر كانت طلبه التعاقد مع رمضان صبحي.

 

نجم الأهلي السابق ياسر ريان، رجح أن ترفض إدارة الأهلي عودة اللاعب، بعد انتقاله لبيراميدز من النادي الأهلي، وقد ترفض الإدارة والجماهير عودة اللاعب.

 

صاحب القرار في انتقاله لنادي بيراميدز

أكد الناقد الرياضي وليد الحديدي، أن رمضان صبحي كان صاحب القرار في انتقاله لنادي بيراميدز، ونفس الأمر بالنسبة للاعب الزمالك يوسف نبيه خصوصا في ظل انتهاء عقده مع ختام الموسم الجاري.

 

مارسيل كولر رمضان صبحي إبراهيم عادل المدير الفني للنادي الأهلي بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

أوسوريو حسم أمره .. هل يتولى حسام حسن تدريب الزمالك ؟

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

محبوب كولر.. تحرك أوروبي لضم نجم الأهلي

استفزوه بهذه الكلمات.. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

مهيب عبد الهادي: نجم فيوتشر يوقع لـ الأهلي.. والهداف يجدد تعاقده مع الأحمر

بعد انتظار طويل.. تطور مفاجئ بقرب الأهلي من صفقة الموسم

زوجان مصريان يتركان أطفالهما الستة في منزلهما بالكويت دون طعام لأيام

ترشيحاتنا

السفارة الصينية تستعرض تغطية صدى البلد للعلاقات بين القاهرة وبكين

هالة فاخر تنضم لفريق عمل فيلم تاج.. ومفاجأة خلال ساعات

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم

مصدر بـ الأهلي يحسم جدل عودة رمضان صبحي للفريق

بسبب الدولار .. مفاجأة مدوية بشأن اندلاع حرب اقتصادية عالمية

نشرة المرأة والصحة| شرب المياه بهذه الطريقة يؤدي إلى الموت .. ومعلومات لا تعرفها عن عروسة ولي العهد الأردني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبناء المدارس والمؤسسات العسكرية الرياضية يتربعون على عرش البطولة الأفريقية للمصارعة

شبهت نفسها بعمياء أبصرت.. شاهد ردة فعل سيدة عانت من الصلع بسبب السيلياك

10 علامات تكشف الكبدة الفاسدة .. اعرفها قبل الشراء

بعد إغمائها داخل الحمام.. نهاية مأساوية لتلميذة في بريطانيا | لهذا السبب

فيديو

حقيقة طرح شهادة 30% قريبا | اعرف التفاصيل

كنت على علاقة بواحد وزوجي طلقني.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان ولاء زايد

مفاجأة في سعر الذهب وضربة جديدة للسوق السوداء| تفاصيل

عربيتي عملت حادثة وبنتي اتكسرت.. كريم فهمي يروي معاناته من الحسد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ