مفاجأة الموسم.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي بفرمان كولر؟

أذاعت فضائية العربية، تقريرا جاء من خلاله، مفاجأة كبيرة فجرها المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر، بعد رفضه التعاقد مع اللاعب إبراهيم عادل، لكن المفاجأة الأكبر كانت طلبه التعاقد مع رمضان صبحي.

نجم الأهلي السابق ياسر ريان، رجح أن ترفض إدارة الأهلي عودة اللاعب، بعد انتقاله لبيراميدز من النادي الأهلي، وقد ترفض الإدارة والجماهير عودة اللاعب.

صاحب القرار في انتقاله لنادي بيراميدز

أكد الناقد الرياضي وليد الحديدي، أن رمضان صبحي كان صاحب القرار في انتقاله لنادي بيراميدز، ونفس الأمر بالنسبة للاعب الزمالك يوسف نبيه خصوصا في ظل انتهاء عقده مع ختام الموسم الجاري.