الغيابات والتأهيل.. تفاصيل المران الأخير لـ الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة فريق طلائع الجيش غدًا.

عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة فنية بالفيديو للاعبين استمرت لمدة نصف الساعة، قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

حرص المدير الفني على الاجتماع مع اللاعبين والجهاز الفني للحديث عن مواجهة الغد أمام طلائع الجيش، والحديث في بعض الأمور الفنية الخاصة بالمباراة.

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال مرانًا بدنيًّا قويًّا للاعبين في بداية فقرات التدريب، استمر لمدة نصف الساعة.

وأدى ثلاثي حراسة المرمى مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال تدريبات بدنية وفنية متنوعة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واصل الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد لاعبا الفريق التدريبات التأهيلية، وخاضا جلسة في الجيم وجانبًا من التدريبات البدنية والجري حول الملعب.

واختتم كولر فقرات المران الجماعي بجانب من التدريبات الفنية والتكتيكية، وتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش في الدوري الممتاز، ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين، والمحدد لها الثامنة مساء غد الجمعة، على استاد الكلية الحربية.