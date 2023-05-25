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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإصابات تجبر الزمالك على التخلص من عبدالله جمعة

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن مسؤولو النادي يسعون للتخلص من عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأبيض بنهاية الموسم الحالي في ظل رفض الجهاز الفني استمرار اللاعب بعد تراجع مستواه وكثرة إصاباته في الآونة الأخيرة.

وأكد المصدر أن اللاعب أصبح خارج حسابات الجهاز الفني للزمالك في الفترة الأخيرة في ظل افتعاله الأزمات وادعاء الإصابة في بعض الأحيان.

وفي سياق آخر قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدا الجمعة.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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