محافظ كفر الشيخ والمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثان سبل التعاون المشترك

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، سبل التعاون المشترك.

وناقش محافظ كفر الشيخ، آليات التعاون المشترك بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ومحافظة كفر الشيخ في مجال الخدمات الاستشارية بمركز استدامة للتدريب والتطوير بمحافظة كفر الشيخ والذي يُعد الذراع التدريبي للمحافظة.



ويشهد مركز استدامة للتدريب والتطوير العديد من أعمال التدريب المتعددة، لرفع كفاءة الموظفين الحكوميين في العديد من المجالات، فضلاً عن عقد العديد من الدورات التدريبية.