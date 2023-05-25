انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بطب كفر الشيخ.. صور

شهدت جامعة كفر الشيخ، اليوم، الخميس، افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بعنوان «التكامل بين الطب المعملي والممارسات الإكلينيكية»، والذي نظمته كلية الطب.

وأكد الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن قسم الباثولوجيا الإكلينيكية يعود الداعم الأساسي للخدمة الطبية لمستشفيات جامعة كفر الشيخ وإحدى نقاط قوة كلية الطب وتميزها بين مختلف الكليات والجامعات المصرية لما يمتلكه من عوامل التميز والريادة وخدمة المجتمع والنشر العلمي.

وأشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي، بالدور العلمي والبحثي والخدمي الرائد لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب بداية من التشخيص والمتابعة للمرضى فضلاً عن كونه يضم معامل طبية متخصصة هي الأحدث من نوعها والمعتمدة دوليا والتي تواكب كل ما هو جديد في العمل الطبي العالمي ومشاركته في مختلف المبادرات الرئاسية والحملات الصحية والذي كان له الأثر الإيجابي في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى المترددين على المستشفى الجامعي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، والدكتور نهلة نصير، وكلية الكلية للدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، ووكلاء كلية الطب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية والأقسام الطبية الأخرى وبمشاركة نخبة من الأساتذة من مختلف الجامعات المصرية.

كما دعا رئيس الجامعة إلى ضرورة زيادة الدرجات العلمية المشتركة مع الأقسام الطبية نظراً لطبيعة عمل القسم وتكامله مع كافة التخصصات الطبية الأخرى وهو ما يعد تأكيداً لاستراتيجية الجامعة في تحقيق عنصر التكاملية بين الأقسام والاتجاه إلى تشجيع الأبحاث البينية والدقيقة بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتأهيل لسوق العمل ومواكبة التطورات العالمية في المجال الطبي.

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بدور وتميز كلية الطب لما تضمه من كوادر بشرية متميزة ومنتجة ساهمت في التطوير والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى وكذلك بالجهد العلمي في مجال البحث العلمي والنشر الدولي للقسم، مشيداً بدعم ورعاية إدارة الجامعة بقيادة رئيس الجامعة.

وتابع: نجح القسم في أن يكون عبر أدائه العلمي والبحثي ركيزة أساسية في عمل المنظومة الطبية لجامعة كفر الشيخ، ولعل مفتاح نجاح القسم وتميزه يكون في سعيه إلى التطوير الدائم والمتعاقب على نحو استلزم من إدارة الجامعة العمل على توفير سبل الدعم والرعاية اللازمة لتحقيق مسيرة عمل متميزة للقسم.

كما أشاد الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بجهود القسم ودوره في الارتقاء بالطب المعملي بالمستشفيات الجامعية بوجه عام سواء تشخيصياً أو علاجياً أو بحثياً، وهو ما جاء نتيجة للطفرة الكبرى التي حدثت بالقسم ومعاملة المتخصصة في الآونة الأخيرة، موجها شكره لكافة كوادر القسم على تعاونهم مع مختلف المستشفيات الجامعية والأقسام الطبية من أجل خدمة المرضى والتخفيف عنهم.

وخلال كلمته، وجه الدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب البشري، تحية شكر وتقدير لإدارة الجامعة برئاسة الدكتور عبدالرازاق دسوقي، للجهود المبذولة وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية للكلية والتي شهدت طفرة طبية كبيرة وكذلك للمنظومة الطبية داخل جامعة كفر الشيخ بما ساهم في الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية والتشخيصية المقدمة لملايين المرضى المترددين عليها من مختلف محافظات الدلتا.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة نهلة نصير، رئيس قسم الباثولوجي بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، جهود القسم وما شهده من تطوير وترتيب الأولويات الاستراتيجية للمعامل الطبية الإكلينيكية للقسم والتطوير والتجديد للبنية التحتية لمعمل بنك الدم بالمستشفى الجامعي وكذلك تطوير الجزء الإداري للقسم وتأهيل كافة معامل القسم للاعتماد الدولي.

كما استعرضت «نصير» جهود أعضاء هيئة التدريس بالقسم المتميزة في مجال البحث العلمي والنشر الدولي، وأضافت أن القسم قد دأب على عقد هذا المؤتمر بصفة دورية لاستعراض الجديد في مجال الطب المعملي وذلك بهدف تبادل الآراء والخبرات العلمية والطبية بين الأساتذة المتخصصين من مختلف الجامعات المصرية.

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