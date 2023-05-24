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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للمرة الرابعة.. سفراء مشواري بكفر الشيخ يحصدون المركز الأول على مستوى الجمهورية

سفراء مشواري في كفر
سفراء مشواري في كفر الشيخ

نجح مدربو سفراء مشواري بمحافظة كفر الشيخ، في حصد المركز الأول على مستوى الجمهورية ضمن خطة الإدارة المركزية لتمكين الشباب "الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة" لتنظيم برنامج مشواري للفئة العمرية من سن 10 سنوات حتى 14 سنة بمراكز الشباب والمدارس وجميع القطاعات، بالتعاون مع منظمة اليونيسف برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وإشراف منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب.

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وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مدربي سفراء برنامج مشواري بمحافظة كفر الشيخ، نجحوا في تحقيق المركز الأول بعد أن قاموا بتدريب 17440 مستفيدا من الفئة العمرية من سن 10 سنوات حتى 14 عاما منذ بدء المشروع، مشيرا إلى أن محافظة كفر الشيخ حصدت المركز الأول للمرة الرابعة على مدار العام.

من جانبه، قال حسن الدسوقي، منسق برنامج مشواري بالمحافظة، إن كفرالشيخ تحظى بفريق كبير متميز من السفراء مكون من 50 مدربا وهم "روان طارق، ميار محمود، رحاب صبحي، إيمان فتحي، هدير هاني، منار محمود، دينا علاء، إيمان السعيد، إيناس كامل، أسماء السيد، منة متولي، حسام محمد أمنية صلاح، سارة خطاب، محمد أيمن، ملك محمد، محمد أحمد، نورهان أحمد، وئام خالد، رنا طارق، هند محمود، خالد خالد، صابرين رأفت، ياسر رمضان، سارة طارق، نهال يوسف، علاء طارق، رانيا أحمد، أحلام فتحي، إسراء ريحان منة الله محمد، سعد محمد، أميرة على، نورا حمد الله، خلود أشرف، نورهان إبراهيم، يمنى الحسيني، أسماء علي، إيمان محمد، إيمان محمد، أسماء سيد، خديجة عادل، صابرين حمدي، محمد السعيد، مريم غنام، مريم محمد، ميرنا السيد، نادية ناصر، هناء صبري، أسماء رشاد.

ويقدم السفراء التدريب على الدليل التدريبي للمهارات الحياتية بمراكز الشباب وذلك بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ويتضمن التدريب على المهارات الشخصية ومهارات التعامل مع الآخرين ومهارات الإبداع والابتكار ومهارات الوعي الوظيفي، مثل" التفكير الإيجابي، التواصل والتفكير الإبداعي، التقبل بمراكز الشباب والأساليب التحفيزية وكيفية التعلم والعمل الجماعي.

فريق عمل مشواري
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أشرف صبحى وزير الشباب الأعمال والمشروعات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين بمحافظة كفر الشيخ برنامج مشواري

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