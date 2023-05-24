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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اختتام فعاليات الملتقى المسرحي لكليات جامعة كفر الشيخ.. صور

عروض مسرحية بجامعة
عروض مسرحية بجامعة كفر الشيخ

اختتمت فعاليات الملتقى المسرحي لكليات جامعة كفر الشيخ للعام الجامعي 2022-2023 بعد 10 أيام من العروض المتميزة، التي تنافس الطلاب خلالها في تقديم مواهبهم المتنوعة في التمثيل، الإخراج، الديكور، النص المسرحي، الشعر، المكياج، الملابس، الغناء والموسيقى.

أقيمت فعاليات الملتقى برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

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جاء الملتقى بإشراف الدكتور رشدي العدوي، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث ومنسق عام الأنشطة الطلابية، ومتابعة وتنفيذ إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة وإيهاب جاد، مدير الإدارة.

وأشاد رئيس جامعة كفر الشيخ، بكافة العروض المسرحية التي قدمها طلاب وطالبات الجامعة خلال الملتقى المسرحي للعام الجامعي الحالي، مشيراً إلى أن الجامعة تعمل على توفير بيئة إبداعية فنية وتدريبية وتنافسية عادلة للطلاب، كما تولى الجامعة المسرح أهمية واسعة بوصفه جامعا للفنون ويعيد بناء المخيلة والوجدان، فهو يجمع بين الفنون المكانية البصرية والفنون الزمنية السمعية ويشمل جميع الفنون التطبيقية وغيرها، والمسرح أبو الفنون التي بدأت مع المسرح الفرعوني في ساحات المعابد.

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة كفر الشيخ تولي اهتماماً كبيراً بالنشاط المسرحي عامة والمسرح الجامعي خاصة، لدوره الكبير في اكتشاف المواهب الشابة واحتضانها ودعم قدراتها، ورفع درجة وعي الطلاب بأهمية المسرح ورسالته الهادفة، مما يساهم بقوة في التنوير والارتقاء بالإنسان ثقافيا وفكريا، والذي بدوره يساهم في النهوض بالمجتمع ككل.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن لجنة تحكيم الملتقى المسرحي، التي ضمت الدكتور أسامة حسين الموسيقي والألحان، ومحمد العافي مخرج وناقد مسرحي، وأميرة كمال ديكور مسرحي، أقرت فوز كلية الصيدلة بالمركز الأول عن مسرحية سطوع 56، وكلية الطب البيطري بالمركز الثاني عن مسرحية إنهم يعزفون، وكلية التمريض بالمركز الثالث عن مسرحية احكي يا شهر زاد.

وهنأ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم الكليات الفائزة بالمراكز الأولى مشيدا بكافة العروض المسرحية التي قدمها طلاب الجامعة خلال الملتقى.

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اكتشاف المواهب العروض المسرحية المسرح الجامعى أنشطة الطلابية النشاط المسرحي جامعة كفر الشيخ دسوق

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