تحرير 200 محضر لأصحاب المخابز المخالفة في كفر الشيخ

شنت الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ، حملات تموينية، بالتعاون مع مديريات التموين، والصحة، والرقابة التموينية، وجهاز حماية المستهلك، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات، والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري، والتفتيش على المخابز.

يأتي هذا للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن، من حيث الجودة والصلاحية والتأكد من حصول المواطن عليه بسهولة، وفحص ماكينات الصرف للخبز، وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات، ومتابعة وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه لا تهاون مع المخالفين من التجار، وأن الحملات على المخابز والأسواق مستمرة، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيراً إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار، مؤكداً أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة، مؤكداً أن الحملات التي شهدتها المدن أسفرت عن تحرير 201 محضر متنوع لأصحاب المخابز.

وقاد اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، واللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة دسوق، والمهندس عماد حبيب وكيل وزارة التموين، حملة مفاجئة على المخابز البلدية بجميع أنواعها بمدينة دسوق، للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن، والتأكد من حصول المواطن عليها بسهولة، وفحص ماكينات الصرف للخبز، وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.