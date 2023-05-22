غداً.. فصل الكهرباء عن منطقة الكشلة بكفر الشيخ

أعلنت هندسة كهرباء دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، فصل التيار الكهربائي، غداً، الثلاثاء، عن منطقة الكشلة بالكامل، بداية من مستشفى المبرة حتى فم الصعيدي، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً وذلك لإجراء الصيانة اللازمة.



وفي سياق آخر، تفقد فتحى يوسف، نائب رئيس مركز ومدينة دسوق، بتوجيهات اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية إبطو ضمن مشروع الصرف الصحي آفاق 2020 المرحلة الثانية ومتابعة الأعمال النهائية لربط خط الطرد بمحطة المعالجة لمشروع الصرف الصحي بقرية إبطو، ومتابعة نسبة التنفيذ والأعمال الجارية بخطوط الطرد ومحطة الرفع.



يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات وتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات المواطنين والتواصل معهم ميدانياً، وتأكيداً منا على ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوي الخدمة.