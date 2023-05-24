22 لاعبا ضمن قائمة كفر الشيخ لمواجهة الأوليمبي في دوري القسم الثاني

استقر كرم جابر المدير الفني لفريق كفر الشيخ، على اختيار قائمة مكونة من 22 لاعباً لمواجهة الأوليمبي، اليوم، على ملعبه بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمجموعة بحري، في دوري القسم الثاني.

وتضم القائمة كلاً من: محمود شكري، حسن صبري، عبد الله حافظ، في حراسة المرمى، ومروان محمد، محمد رضا، أحمد أباظة، إسلام عبد الغني، محمد يوسف، محمود فتحي، أحمد عبد المنعم، شمس محارب، في خط الدفاع.

كما تضم القائمة، أيضاً، كلاً من: صلاح فتحي، عمر عبد المنعم، محمود شعبان، عبد البصير، أحمد طلعت، أحمد شيكو، في خط الوسط، وعوض تهامي، محمد إبراهيم، محمد نصر، بلال زكريا، موسى أولاري.

يدخل كفر الشيخ اللقاء في المركز السابع برصيد 40 نقطة، بينما يمتلك الأوليمبي صاحب المركز التاسع برصيد 34 نقطة ويسعى كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية لصالحه.