بعد شائعة استقالته.. كرم جابر يقود مران كفر الشيخ استعدادا لمواجهة الأوليمبي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ، تحت قيادة مديره الفني كرم جابر، تدريباته الجماعية، على ملعب سخا، استعداداً لمواجهة نظيره الأوليمبي على ملعبه بالإسكندرية، بعد غد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين للمجموعة الثالثة «بحري» بدوري القسم الثاني.



وكان المحاسب مجدي الزواوي، عضو مجلس إدارة نادي كفر الشيخ، والمشرف العام على فريق الكرة، عقد اجتماعاً، السبت الماضي، مع اللاعبين والجهاز الفني والإداري، لاحتواء أزمة المستحقات المالية المتأخرة، ووعد الجميع بصرف شهر من مستحقاتهم المتأخرة قبل مباراة الأوليمبي.

جانب من التدريبات



يذكر أن كرم جابر المدير الفني لفريق كفر الشيخ، لم يحضر تدريبات الفريق خلال اليومين الماضيين، وهو ما صاحبه موجة من الشائعات بقيامه بتقديم استقالته، إلا أن مجلس إدارة النادي نفى هذه الشائعات، وأكد أن «جابر» باقٍ ومستمر مع الفريق، حتى تأكدت الجماهير من ذلك عقب قيادته مران الفريق اليوم بملعب سخا.