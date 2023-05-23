عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كفر الشيخ يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الأوليمبي السكندري.. صور

فريق كفر الشيخ
فريق كفر الشيخ

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ، بقيادة مديره الفني كرم جابر، اليوم، الثلاثاء، تدريباته الجماعية على ملعب سخا، استعداداً لمواجهة الأوليمبي غداً، الأربعاء، بالإسكندرية.

بعد شائعة استقالته.. كرم جابر يقود مران كفر الشيخ استعدادا لمواجهة الأوليمبي

طلاب جامعة الطفل بـ كفر الشيخ يشاركون في المعسكر التدريبي بالصين

ويسعى فريق كفر الشيخ، صاحب المركز السابع، برصيد 40 نقطة، لمواصلة الانتصارات والزحف نحو المقدمة في ترتيب المجموعة، بينما يدخل اللقاء في المركز التاسع برصيد 34 نقطة ويسعى هو الآخر لتحقيق الفوز على أرضه ووسط جمهوره.

فريق كفر الشيخ 

يذكر أن الجولة السابعة والعشرين من منافسات المجموعة الثالثة «بحري»، بدوري القسم الثاني تشهد منافسة ساخنة بين فرق المقدمة على صدارة المجموعة لحجز بطاقة التأهل لدوري الأضواء والشهرة.

تدريبات حراس المرمى

 ويعتلي أبناء السيد البدوي -فريق طنطا- قمة مجموعة بحري، برصيد 48 نقطة، وسماد أبو قير في المركز الثاني برصيد 47 نقطة، وبلدية المحلة ودكرنس في المركزين الثالث والرابع برصيد 46 نقطة لكل منهما، وجمهورية شبين صاحب المركز الخامس برصيد 45 نقطة، وبروكسي في المركز السادس برصيد 40 نقطة.

محمود شكري حارس كفر الشيخ أثناء التدريبات 
الاسكندرية الأوليمبي السكندري أستعدادا لمواجهة السيد البدوي الفريق الأول لكرة القدم المجموعة الثالثة المركز الخامس المركز السادس بحرى جمهورية شبين دوري القسم الثاني دكرنس فريق طنطا كفر الشيخ كرم جابر مجموعة بحري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

إحالة سائق خطف فتاة وجردها من ملابسها وتعدى عليها في الساحل للجنايات

انخفاض الدولار لأقل من 30 جنيها.. مفاجأة للأخضر بالموازنة وصعود العملة المحلية

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في أجور العاملين بالدولة بداية يوليو المقبل

قرار عاجل من الأهلي في قضية كهربا

الأهلي مهدد بغرامة مالية ضخمة بسبب ابن أكرم توفيق.. تفاصيل

عبر أبشر.. إعلان عاجل من السعودية بشأن تأشيرة الزيارة العائلية للمقيمين

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

موضوعات متعلقة

كفر الشيخ .. مسابقة فنية للنشء في الرسم الحر بمركز التنمية الشبابية بدسوق

طلاب جامعة الطفل بـ كفر الشيخ يشاركون في المعسكر التدريبي بالصين

دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية لفريق الجوالة بجامعة كفر الشيخ.. صور

وكيل أوقاف كفر الشيخ يجتمع مع مسئولي الدعوة الإلكترونية.. صور

انتظام امتحانات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية في كفر الشيخ.. صور

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد الامتحانات العملية للدبلومات الفنية.. صور

محافظ كفر الشيخ يشهد تسليم 7 عقود لتقنين أراضي أملاك الدولة

محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير مصيف بلطيم استعداداً للموسم الجديد.. صور

ترشيحاتنا

أول تعليق من البنتاجون على الهجوم الأوكراني في أراضي روسيا

افتتاح مدرسة صينية جديدة في مصر.. اعرف تخصصاتها

هل أسلم؟.. كريستيانو رونالدو يسجد بعد هدفه في شباك الشباب بالدوري السعودي.. فيديو

حفيدة شقيقة أم كلثوم: عمرو مصطفى بادر بالصلح معنا

يواجه 136 سنة سجنا .. الكشف عن موعد بدء محاكمة دونالد ترامب

ارتفاع أسعار هيونداي أكسنت RB .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي السبب.. 3 فرص تمنح الزمالك التأهل لمونديال العالم للأندية 2025

يتخطى 60 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لفستان ريا أبي راشد بمهرجان كان

خلطة أعشاب تحمي من برد الصيف.. كلها موجودة في البيت

جنون تيك توك.. نهاية مأساوية لشاب صيني بسبب تحدي بث مباشر

فيديو

رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي | اعرف الحقيقة |شاهد

بطيخ مسرطن وخوخ بمبيدات.. ما الحقيقة؟

خناقاتي مع حسام كل يوم.. شيرين عبد الوهاب تكشف أسرارا جديدة

القصة الكاملة لاتهام إعلامية شهيرة لـ3 أطفال بضرب ابنها في النادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ