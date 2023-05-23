كفر الشيخ يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الأوليمبي السكندري.. صور

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ، بقيادة مديره الفني كرم جابر، اليوم، الثلاثاء، تدريباته الجماعية على ملعب سخا، استعداداً لمواجهة الأوليمبي غداً، الأربعاء، بالإسكندرية.

ويسعى فريق كفر الشيخ، صاحب المركز السابع، برصيد 40 نقطة، لمواصلة الانتصارات والزحف نحو المقدمة في ترتيب المجموعة، بينما يدخل اللقاء في المركز التاسع برصيد 34 نقطة ويسعى هو الآخر لتحقيق الفوز على أرضه ووسط جمهوره.

فريق كفر الشيخ

يذكر أن الجولة السابعة والعشرين من منافسات المجموعة الثالثة «بحري»، بدوري القسم الثاني تشهد منافسة ساخنة بين فرق المقدمة على صدارة المجموعة لحجز بطاقة التأهل لدوري الأضواء والشهرة.

تدريبات حراس المرمى

ويعتلي أبناء السيد البدوي -فريق طنطا- قمة مجموعة بحري، برصيد 48 نقطة، وسماد أبو قير في المركز الثاني برصيد 47 نقطة، وبلدية المحلة ودكرنس في المركزين الثالث والرابع برصيد 46 نقطة لكل منهما، وجمهورية شبين صاحب المركز الخامس برصيد 45 نقطة، وبروكسي في المركز السادس برصيد 40 نقطة.