عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب جامعة الطفل بـ كفر الشيخ يشاركون في المعسكر التدريبي بالصين

جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ

هنأ الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، ملك محمود رمضان الطالبة بجامعة الطفل بكفر الشيخ لاختيارها ضمن الطلاب المرشحين للمشاركة في المعسكر التدريبي“ The Belt and Road Teenager Maker Camp ”بالاشتراك مع CYSC التابع للأكاديمية الصينية للعلوم والتكنولوجيا.

دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية لفريق الجوالة بجامعة كفر الشيخ.. صور

وكيل أوقاف كفر الشيخ يجتمع مع مسئولي الدعوة الإلكترونية.. صور


وقال رئيس الجامعة، إن فعاليات المعسكر التدريبي تمتد لمدة 3 شهور من يونيو 2023 إلى سبتمبر 2023 على مرحلتين الأولى عن بعد والثانية سوف تقام في إحدى المقاطعات الصينية في خلال شهر سبتمبر.


وأوضح الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالمنظومة التعليمية وتسعى جاهدة للارتقاء بها. كما أنها تولي اهتماماً خاصاً بالطفل المصري بهدف تخريجه وهو يمتلك مهارات ومعارف تمكنه من التعامل مع مختلف تطورات الحياة، خاصة في ظل التقدم التكنولوجي الهائل وتغير متطلبات سوق العمل، والتي بالتأكيد ستتغير بشكل كبير في المستقبل، وبالتالي الدولة المصرية تعطي الطفل أولوية خاصة.


وأضاف أن جامعة الطفل تهدف إلى اكتشاف واحتضان الأطفال المميزين في مراحل مبكرة من التعليم، وهو واحد من برامج التعليم الإبداعي التي تنتجها الأكاديمية لجميع الطلاب بالمجان وبشراكة ناجحة مع الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة.


وقالت الدكتور أميرة عكاشة، منسق جامعة الطفل بجامعة كفر الشيخ، إن برنامج جامعة الطفل، ممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتدعم الأكاديمية البرنامج من الناحية التقنية والتمويل المالي ووضع المناهج العلمية لتتناسب مع كل فئة عمرية ومتابعة التنفيذ لاكتشاف المواهب العلمية والمبتكرين والمخترعين في مراحل مبكرة من عمرهم واحتضانهم، ويدرس الأطفال بقاعات المحاضرات والمعامل بالجامعة، على يد أساتذة جامعيين.

رئيس جامعة كفر الشيخ 
اكتشاف المواهب البحث العلمى والتكنولوجى البحث العلمي والتكنولوجيا التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي التقدم التكنولوجي المنظومة التعليمية برنامج جامعة الطفل تغير متطلبات سوق العمل جامعة كفر الشيخ جامعة الطفل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

إحالة سائق خطف فتاة وجردها من ملابسها وتعدى عليها في الساحل للجنايات

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في أجور العاملين بالدولة بداية يوليو المقبل

عبر أبشر.. إعلان عاجل من السعودية بشأن تأشيرة الزيارة العائلية للمقيمين

قرار عاجل من الأهلي في قضية كهربا

الأهلي مهدد بغرامة مالية ضخمة بسبب ابن أكرم توفيق.. تفاصيل

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

بـ 3 آلاف جنيه.. اعترافات قواد يعلن عن فتيات لممارسة الحرام في الجيزة

موضوعات متعلقة

دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية لفريق الجوالة بجامعة كفر الشيخ.. صور

وكيل أوقاف كفر الشيخ يجتمع مع مسئولي الدعوة الإلكترونية.. صور

انتظام امتحانات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية في كفر الشيخ.. صور

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد الامتحانات العملية للدبلومات الفنية.. صور

محافظ كفر الشيخ يشهد تسليم 7 عقود لتقنين أراضي أملاك الدولة

محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير مصيف بلطيم استعداداً للموسم الجديد.. صور

مصرع شابين في حادث تصادم برافد الطريق الدولي في كفر الشيخ

يعيشان بمفردهما.. تفاصيل جديدة في إنهاء حياة ربة منزل لـ ابنتها بكفر الشيخ

ترشيحاتنا

الزمالك على صفيح ساخن| 3 مدربين بدلاء لـ أوسوريو.. وهؤلاء مهددون بالرحيل

لطلاب الثانوية العامة.. هدية من التعليم بشأن المواد الدراسية| رابط

خلف الحبتور يكشف عن مخطط لتحويل شارع صلاح سالم لجنة الله على الأرض

بطيخ مسرطن وخوخ بمبيدات.. ما الحقيقة؟

الحبتور: العلاقة بين الرئيس السيسي والأمير محمد بن زايد قوية ومميزة.. فيديو

أزمة الديون في أمريكا تهدد أوكرانيا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ينتقل بسرعة| مرض جلدي خطير يهدد العالم .. إليك أهم الأعراض

تأكل من القمامة.. مصير مؤلم لعارضة أزياء وممثلة شهيرة في أمريكا

12 سببا وراء إصابتك بارتفاع ضغط الدم.. احذرها

الرجالة ولا الستات.. دراسة تكشف من بموت بالسكتة القلبية أكثر

فيديو

خناقاتي مع حسام كل يوم.. شيرين عبد الوهاب تكشف أسرارا جديدة

القصة الكاملة لاتهام إعلامية شهيرة لـ3 أطفال بضرب ابنها في النادي

زوجة تجمع بين عشيقها وزوجها في غرفة نومها..تفاصيل مثيرة

بلاش خروج.. تحذير من الصحة لهؤلاء المرضى |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ