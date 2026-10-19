أنت الرجل الذي أريده بجانبي يا بيبي..ترامب يعلن دعمه لنتنياهو قبل الانتخابات

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسجيلا صوتيا لمحادثة هاتفية جمعته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تضمنت تأكيد الأخير دعمه لنتنياهو قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، ووصفه بأنه مقاتل، معربا عن اعتقاده بأنه سيحقق الفوز.

وبحسب التسجيل الذي نشره نتنياهو، شكره رئيس الوزراء الإسرائيلي على دعمه العلني، قائلًا إن ترامب كان قائدًا عظيمًا للعالم الحر والولايات المتحدة، ووصفه بأنه «أفضل صديق لإسرائيل على الإطلاق»، مؤكدًا أنه سيظل كذلك خلال وجوده في البيت الأبيض.

من جانبه، قال ترامب إنه صاغ بنفسه رسالة الدعم التي وجهها إلى نتنياهو، موضحًا أن أحدًا لم يكتبها نيابة عنه، وأضاف: «لقد عوملت بظلم. أنت مقاتل، وسنثبت ذلك قريبًا».

وتابع الرئيس الأمريكي مخاطبا نتنياهو: «أعتقد أنك ستفوز، أنت الرجل الذي أريده بجانبي يا بيبي».

ووفقًا لما أورده الإعلام الإسرائيلي، جرت المحادثة أمس في إحدى قواعد القوات الجوية، فيما يأتي نشر التسجيل في ظل استعدادات إسرائيل للانتخابات المقبلة، وما تحمله من تداعيات على مستقبل نتنياهو السياسي.