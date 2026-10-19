أمير هشام : مبابي أفضل لاعب في أوروبا بحصد جائزة أونز دور

كشف أمير هشام، الإعلامي الرياضي، عن تتويج النجم الفرنسي كيليان مبابي بجائزة «أونز دور 2026» كأفضل لاعب في أوروبا هذا الموسم.

وكتب أمير هشام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«كيليان مبابي يتوج بجائزة «أونز دور 2026» كأفضل لاعب في أوروبا هذا الموسم، بعد تصويت قراء مجلة «أونز مونديال» الفرنسية

و يأتي هذا التتويج في وقت مثالي للفرنسي، حيث يعتبر من أبرز المرشحين للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية (Ballon d'Or) بعد المستويات التهديفية الاستثنائية التي قدمها مع ريال مدريد والمنتخب الفرنسي