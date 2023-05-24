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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجموعة بحري.. كفر الشيخ يتعادل مع الأوليمبي 1/1 بدوري القسم الثاني

فريق كفر الشيخ
فريق كفر الشيخ

تعادل فريق كفر الشيخ بقيادة مديره الفني كرم جابر، اليوم، الأربعاء، مع نظيره الأوليمبي السكندري، بملعبه بالإسكندرية بهدف لكل منهما، وذلك خلال منافسات الجولة السابعة والعشرين للمجموعة الثالثة «بحري».

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تقدم بلال زكريا لاعب كفر الشيخ في الدقيقة 5 من الشوط الأول لفريقه، وأحرز عمر رجب هدف التعادل للأوليمبي في الدقيقة 84 من عمر المباراة، ليفسد فرحة جماهير كفر الشيخ.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد كفر الشيخ نقطة واحدة ويصبح 41 نقطة محتفظاً بالمركز السابع في ترتيب المجموعة، ويرتفع رصيد الأوليمبي أيضاً إلى 35 نقطة، قابعاً في نفس ترتيبه بالمركز التاسع.

يذكر أن سماد أبو قير يعتلي قمة بحري برصيد 50 نقطة يليه بلدية المحلة صاحب المركز الثاني برصيد 49 نقطة، وطنطا وجمهورية شبين في المركزين الثالث والرابع برصيد 48 نقطة لكل منهما، ودكرنس في المركز الخامس برصيد 46 نقطة، وبروكسي في المركز السادس برصيد 41 نقطة.

أبو قير الأوليمبي السكندري الأوليمبي الجولة السابعة المركز الخامس المركز الثاني المركز السادس المركز التاسع

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