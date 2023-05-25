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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل فريق المحاكاة للاعتماد الأكاديمي لكلية التمريض

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، زيارة فريق المحاكاة لكلية التمريض استعداداً للتقدم للاعتماد الأكاديمي وذلك بحضور الدكتور مها أبو جازية، عميد كلية التمريض، ووكلاء الكلية.

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والتقى الدكتور عبد الرازق دسوقي، بأعضاء الفريق برئاسة الدكتور وفاء حسين أستاذ بكلية الطب البشري جامعة الزقازيق، وعضوية الدكتورة ماجدة جابر أستاذ بكلية التمريض جامعة الزقازيق، والدكتور أميرة الشربيني، أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة، والدكتور سارة شاهين، المدرس بكلية الطب البيطري جامعة الزقازيق.

وقال رئيس الجامعة، إن جامعة كفر الشيخ حريصة على تقديم كافة أنواع الدعم للكليات لاستكمال نظم الجودة والاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مؤكدا أن الجامعة تتبنى معايير أكاديمية تتوافق مع الاحتياجات التنموية وتتماشى مع الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة وتوجهات الدولة ورؤية مصر 2030م.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن إدارة الجامعة وفرت كافة الاحتياجات اللازمة لكلية التمريض لاعتمادها، وتم وضع خطط للدعم الفني من قبل مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة للتأكد من تحقيق الكلية لمعايير الهيئة القومية.

وأضاف، أن الجامعة قدمت كافة الدعم الفني عن طريق زيارات المحاكاة التي قام بها مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، لتوفير متطلبات معايير الجودة التي ترتقي بمستوى جودة التعليم وتطويره المستمر لاستيفاء معايير الجودة الـ 12، والوصول إلى اعتماد الكليات.

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