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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ تفوز على بورسعيد في دوري كرة السلة للصم بنات

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

فاز منتخب كفر الشيخ، لكرة السلة بنات بنتيجة 22-6 على نظيره البورسعيدي على ملعب المدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ 8 من دوري منتخبات كرة السلة للصم بنات في نسخته الثالثة، وتنظمه وزارة الشباب من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات والإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية «مكتب قادرون باختلاف» خلال الفترة من 23 حتى 28 مايو الجاري، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.
 

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أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن دوري ذوي الهمم في كرة القدم والسلة من الأنشطة التي تحرص وزارة الشباب والرياضة على دعمها خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بذوي الهمم.

 وأضاف، أن إقامة الدوري تهدف إلى توسيع قاعدة الممارسة وجذب الفتيات من ذوي القدرات الخاصة لممارسة الرياضة والاندماج في كافة الأنشطة الرياضية والتي حقق بها «القادرون باختلاف» نتائج أبهرت العالم وحملت علم مصر عاليا في البطولات المحلية والدولية.

تضم منافسات النسخة الثالثة من الدوري 19 محافظة، قسمت المحافظات إلى 4 مجموعات ضمت كل مجموعة 5 منتخبات ويشارك كفر الشيخ ضمن المجموعة الثالثة وتضم "الجيزة، أسيوط، كفر الشيخ، الفيوم، أسوان" وذلك بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة الدكتور مصطفى الحلو منسق مكتب قادرون باختلاف بالمديرية.

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أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أكاديمية الوطنية للتدريب التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي اللواء جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

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