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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مولد العارف بالله.. الصوفية تحتفي بذكرى فحل الرجال وحاكم جرجا .. صور

مولد العارف بالله
مولد العارف بالله

تحتفي الطرق الصوفية مساء اليوم، بذكرى مولد العارف بالله إسماعيل بن علي اليماني الملقب بـ فحل الرجال، وذلك بمحافظة سوهاج، حيث توافد المئات من أتباع الطرق على مسجد العارف بالله تزامنا مع ذكراه الموافقة للرابع من ذي القعدة. 

مولد العارف بالله إسماعيل بن علي اليماني

يرجع تاريخ مسجد العارف بالله إلى القرن الثامن الهجرى، وأعيد بناؤه 1968، ويوجد بجوار المسجد مدافن للأمراء وقبر "مراد بك الكبير".

يقع مسجد العارف بالله في قلب مدينة سوهاج، وتم تجديده فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتزيد مساحة المسجد على سبعة آلاف متر مربع ويقصده بعض المسئولين أثناء زيارتهم لسوهاج ويوجد ضريح للعارف بالله بجناح ملحق بالمسجد سمى باسمه وللضريح مدخلان أحدهما من الخارج للرجال والآخر من الداخل للنساء.

احتفال الرفاعية بالمولد 

كم تم تطويره فى عهد الرئيس السيسي، ضمن مبادرة إعمار بيوت الله، وتم تطوير المسجد بالكامل من الداخل والخارج ليس هذا فقط بل أنه تم تطوير الساحة الخاصة به من الخارج ومشروع تطوير ساحة وميدان مسجد العارف بالله بتكلفة 6 ملايين جنيه وعملية تطوير ميدان العارف بالله تم تصميمه ليكون على غرار ساحة ميدان سيدنا الحسين بالقاهرة وتم تقسيم الميدان إلى ثلاث مناطق، أمام المقاهى والمطاعم، وطرق مرصوفة كممشى للأهالى، ومنطقة انتظار للسيارات، بعد أن كان الميدان منطقة عشوائية يحتلها الباعة الجائلين وأصحاب المقاهى والمطاعم وكان هناك صعوبة فى دخول سيارات الإسعاف والمطافئ إلى المناطق التجارية بسبب الفوضى تم إنشاء 4 مظلات إلكترونية لحماية الزائرين من لهيب الشمس، وضع مصحف مجسم ضخم وسط الميدان على ارتفاع 5م.

الاحتفال بمولد العارف

سمي المسجد بمسجد العارف بالله، وهو لقب أطلق عليه، أما الاسم الحقيقى له فهو إسماعيل بن على بن عبد السميع بن عبد العال اليمانى، الملقب بحسين أبو طقية، والملقب أيضا بـ فحل الرجال.

ولد العارف بالله إسماعيل بن علي اليماني بقرية دندرة بقنا، ثم انتقل إلى سوهاج، وهو من عائلة الأشراف وله أشقاء ثلاثة هم الشريف عبد الظاهر وشهاب الدين والشيخ عبد الكريم، ولكل منهم مقام بقنا والشيخ العارف بالله ولد يوم 4 ذى القعدة سنة 724 هـ بتلمسان بدولة المغرب وحفظ القرآن الكريم وهو ابن 7 سنوات.

 وكان عالما فى علوم الفقه والحديث والسنة وكان له مريدون من عموم مصر والدول الإسلامية وتوفى يوم الجمعة 2 رجب 795 هـ.

الشيخ العارف بالله حكم مديرية جرجا قرابة 23 عاما، ويشير إلى أن سوهاج كانت تابعة لمديرية جرجا، والشيخ العارف بالله له ثلاثة ذكور وأنثى وكل عام يقام احتفالا بمولد العارف، حيث يشارك فى الاحتفالات أكثر من 70 طريقة من الطرق الصوفية ويحضر إليه مريدين من كل المحافظات المصرية.

ومسجد العارف يقصده دائما كل من يريد المشايخ وأهل التقوى للصلاة وللزيارة ليس فى رمضان فقط ولكن طوال العام والمسجد تحفه معمارية لا يكاد يخلو من حلقات وجلسات الذكر على مدار العام ومديرية الأوقاف تولى مسجد العارف اهتماما خاصة لما له من مكانه عند رواده.

مولد العارف

وفى رمضان تكثر فى ساعة الإفطار الأطعمة والمشروبات التى يقدمها أهل الخير للصائمين كنوع من أنواع التكافل والتراحم فالكل بهذا المسجد يتسابق من أجل الحصول على الثواب وإفطار أكبر عدد من الصائمين خلال الشهر المعظم.

ويشهد المسجد زحاما كبيرا من المصلين والزائرين وخاصة في شهر رمضان وبداخل المسجد مقرأة للقرآن الكريم يومي الخميس والأحد من كل أسبوع ، وله رواد بالمئات وتعقد بعد صلاة العصر ويحضرها 20 إماما وخطيبا لمراجعة القرآن الكريم وتعليم أحكامه للأهالي.

كما تعقد في ساحة المسجد حلقات الذكر لبعض الطرق الصوفية مثل الخلوتية والرفاعية بين المغرب والعشاء ويقصده المئات من المسافرين للصلاة  نظرا لقربه من موقف الأتوبيسات القادمة من المحافظات المختلفة ومحطة سكة حديد سوهاج والمستشفى العام أكبر مستشفيات الصعيد.

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