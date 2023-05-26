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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن|وفاة فنان كويتي شهير.. دينا الشربيني: أعيش قصة حب مع مصري جدع

دينا الشربيني
دينا الشربيني

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي: 

 

وفاة الفنان الكويتي أحمد جوهر بعد صراع مع المرض

توفى الفنان الكويتي أحمد جوهر،  بعد صراع مع المرض  عن عمر ناهز 65 عاما، حسبما أعلنت الصحف الكويتية.

 

بمقاييس مارفل العالمية| تامر حسني ينشر أول فيديو تشويقي لـ فيلم تاج

طرح الفنان تامر حسني الإعلان التشويقي الأول لفيلمه الجديد تاج والذي يخوض به المنافسة خلال الفترة القادمة.


 

هالة سرحان: عادل إمام لم يعتزل من القلوب ورصيده ضخم جدا

علقت الإعلامية هالة سرحان على ما أثير بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتزال الفنان عادل إمام الفن.

 

فيلم عيسى يفوز بجائزة رايل الذهبية في مهرجان كان السينمائي

فاز الفيلم القصير "عيسى" أو "أعدك بالفردوس" للمخرج مراد مصطفى بجائزة "رايل الذهبية" وذلك في إطار منافسته بمسابقة أسبوع النقاد والتي تنطلق ضمن فعاليات الدورة الـ 76 من مهرجان كان السينمائي.

 

سعيدة جدا | دينا الشربيني : أعيش قصة حب مع مصري جدع


تحدثت الفنانة دينا الشربيني عن قصة ارتباطها التى تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

تعرف على حقيقة عرض جزء ثالث لـ موضوع عائلي

أكد الفنان محمد القس، في تصريحات صحفية عن وجود جزء ثالث لمسلسل “موضوع عائلي” بعد النجاح الذي حققه العمل.

وأشار إلى أنه ليس متأكدًا من تواجده بهذا الجزء، لكنه يتوقع أن يكون جميع الممثلين موجودين به، وأنهم لا يزالون يبحثون عن أفضل شكل للسيناريو لتحقيق مزيد من النجاح.

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