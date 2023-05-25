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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هالة سرحان: عادل إمام لم يعتزل من القلوب ورصيده ضخم جدا

صدى البلد

علقت الإعلامية هالة سرحان على ما أثير بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتزال الفنان عادل إمام عن الفن.

وقالت في لقاء لet بالعربي:"
عادل إمام لم يعتزل من القلوب، والرصيد بتاعه ضخم وعظيم، هو أسطورة، ويعني إيه يعتزل، هنفضل نتفرج عليه.

وتابعت:" إحنا النهاردة بنتفرج على أم كلثوم، هل هي اعتزلت؟، مفيش اعتزال في الفن والآدب؛ لأن الأعمال باقية.

نشرت الفنانة الشابة مني ممدوح فيديو يجمعها بالفنان عادل إمام ، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “ فيسبوك ” .

وجاء الفيديو الذى جمع بين الفنانة مني ممدوح والفنان عادل إمام ، احتفالا بعيد ميلاد الأخير ، مؤكدة انه سبب دخولها عالم الفن .

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وتابعت مني ممدوح حديثها قائلة :" لو فى أي يوم جيت قولتلي أعملي مشهد واحد هوافق " .

وكانت قد تحدثت الفنانة لبلبة عن الزعيم عادل إمام، قائلة:" كلنا من الصبح في سعادة بسبب عيد ميلاد الزعيم..متابعة:" بحبه جدا ومتخيلش حيتي من غيره".

واسترسلت "لبلبة" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، :"أنا مش عارفة أوصف بحب عادل إمام قد إيه انا مقدرش أتخيل حياتي من غيره".
وفي سياق متصل: فاجأ الفنان عادل إمام الإعلامي شريف عامر، بمداخلة هاتفية على الهواء مباشرة، ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، وذلك خلال احتفاله بعيد ميلاده.

ومازح الفنان عادل إمام، الإعلامي "شريف عامر"، قائلا: "انت بتضحك ليه احنا قولنا حاجة"،ليعلق الآخر:" فرحان ومبسوط بمكالمة حضرتك".

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