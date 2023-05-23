كاتب صحفي: عادل إمام صور فيلم الحريف في ميدان عبد المنعم رياض

قال الكاتب الصحفي أحمد سعيد أن فيلم الحريف للزعيم “عادل إمام” تم تصويره فى موقف عبد المنعم رياض، وأن هذا الفيلم قصته حقيقية الكابتن سعيد الحافي وهو أفضل لاعب كرة قدم فى مصر.



وسرد "سعيد" خلال لقائه مع إلاعلامي “ تامر أمين” ببرنامج " آخر النهار" المذاع على فضائية " النهار"، أن فيلم الحريف كان معروضة على النجم أحمد ذكي وكان من المفترض أن يقوم ببطولته ولكن المخرج محمد خان طلب منه أن يربي شعره، ولكنه فوجئ أن الفنان أحمد ذكي حلق شعره بالكامل، ورفض أن يكمل الدور معه.



وأكمل، أنه أثناء حواره معه قال له عادل إمام قائلا:"حاكموا الملايين اللذين أحبوا أعمالي".

وفجر، الكاتب صحفي مفاجأة عن" محمود عبد المنعم كهربا" تم تأليف اغنيه ل "كهربا" و ذلك من الحب الشديد من الجمهور له.