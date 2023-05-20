ناقد فني: تأليف كتاب يتناول مسيرة الزعيم عادل إمام

أكد وليد سيف أستاذ النقد السينمائي بأكاديمية الفنون، أنه قام بتأليف كتاب عن الزعيم عادل إمام وسيتم تم نشره في 12 حلقة في جريدة القاهرة التابعة لوزارة الثقافة .

وقال وليد سيف في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تناولت أعمال عادل إمام بالنقد والتحليل وإضاءة مسيرته الفنية الطويلة ".

وتابع وليد سيف:" عادل إمام شخصية فنية فريدة تبلورت منذ طفولته، ونشأته في الحلمية الجديدة ".

واكمل وليد سيف:" عادل إمام موهوب وتربى في منطقة شعبية جميلة والحميمة الجديدة شديدة الخصوصية لأنها متصلة بالسدية زينب والدرب الاحمر والخليفة ".

ولفت وليد سيف:" عادل إمام تعلم كيفية التعامل مع كافة المستويات في المجتمع"،مضيفا:" عادل إمام قريب من الناس والكوميديا نشأت لدى عادل إمام قبل دخول مجال التمثيل وكان يحب الضحك والكوميديا والتقليد ".