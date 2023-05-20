نجوم ظهروا بعد غياب سنوات| الزعيم عادل إمام يخطف الأنظار.. وعبلة كامل في المطبخ

لم تكن الفنانة عبلة كامل أو الزعيم عادل إمام، أول النجوم الذين عادوا للظهور بعد غياب لسنوات، حيث سبقهم عدد آخر من النجوم خطفوا الأنظار إليهم بظهورهم اللافت، ويرصد موقع صدى البلد الإخباري في التقرير التالي هؤلاء النجوم من الأحدث للأقدم.

عبلة كامل

ونشر حساب رسمي يحمل اسم الفنانة عبلة كامل، صورة للفنانة القديرة بعد غياب استمر لسنوات طويلة، ترددت فيها العديد من الشائعات عن اعتزالها الفن.

ونشر الحساب الرسمي والموثق الذي يحملها اسم عبلة كامل، صورة حديثة لها من داخل المطبخ بعد غياب سنوات، لتنهال علي الصورة العديد من التعليقات التي ترحب بظهورها من جديد.

وكشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل اعتزال الفنانة عبلة كامل للفن، وحقيقة إصابتها بسرطان الثدي وعلاجها في إحدى المستشفيات.

وتابع أشرف زكي خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامجها “VIP” المذاع على شاشة “هي”: أعوذ بالله مافيش الكلام ده، الفنانة الكبيرة عبلة كامل زي الفل، وبتواصل معاها وبنقعد نتكلم ونهزر ونضحك، وهي صديقة عزيزة وعظيمة وبنعتبر نفسنا أكتر من إخوه".

وأضاف أشرف زكي: “عبلة أخدت قرار أنها تبتعد، تواصلت معها وقت مهرجان الدراما أنا ودكتور يحيى الفخراني، وهي رفضت، ولو تعبانة أكيد كانت قالتلي، وقولتلها ترجع عشان خاطري قالتلي مش حابة وخاطرك على عيني”.

واستكمل حديثه: “هي خدت قرارا وهي من زمان عندها قناعات في حياتها من أيام المعهد، مش متحفظة ولا حاجة، بس هي مبتقولش أمسك فيا، هي فترة وممكن ترجع، وليس لدينا ما نخفيه”.

كما كشف حقيقة ابتعاد عبلة كامل بسبب وفاة الفنان محمود الجندي طليقها، وقال أشرف زكي: “لا محصلش، ولكن عندها قناعات في حياتها أو أشياء خاصة بعيلتها ممكن عشان كدا تقرر تبتعد، وليها أفكارها”.

وتابع: “مرة كانت واخده قرار أنها مش هتكمل مسلسل، وروحت لها المسلسل في مدينة الإنتاج الإعلامي، وقولتلها القرار ده ممكن يضرك، قالتلي إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا”.

عبلة كامل

عادل إمام

ونشر الفنان خالد سرحان، صورة تجمعه مع الفنان عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده.

وظهر عادل إمام في الصورة وعلامات التعب تظهر عليه، وعلق سرحان علي الصورة قائلا: "الزعيم بيسلم عليكم كلهم".

وفاجأ الفنان عادل إمام الإعلامي شريف عامر، بمداخلة هاتفية على الهواء مباشرة، ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، وذلك خلال احتفاله بعيد ميلاده.

ومازح الفنان عادل إمام، الإعلامي "شريف عامر"، قائلا: "انت بتضحك ليه احنا قولنا حاجة"، ليعلق الآخير: "فرحان ومبسوط بمكالمة حضرتك".

ووجه الإعلامي شريف عامر، سؤالا للفنان "عادل إمام"، قائلا: "أنت عارف قيمتك عندنا ولا لأ"، ليبادره "عادل إمام" مداعبا: "لا معرفش قول أنت".

وأضاف الإعلامي "شريف عامر": "ولادي اتعلموا عربي بسبب أعمالك.. ليبادره الزعيم مازحا: "أنت عايز تورينا إن عيالك خواجات ومش عارفين عربي".

عادل إمام وخالد سرحان

شمس البارودي

وفي شهر أبريل 2023، خطف الفنان حسن يوسف وزوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودى الأنظار إليهما فور ظهورهما الأحدث احتفالا بعيد ميلاده، وذلك وسط العائلة.

ويأتى ظهور حسن يوسف وزوجته شمس البارودى بعد تصريحاته الأخيرة التى أثارت حالة من الجدل الواسع داخل الوسط الفنى.

وطمأن الفنان حسن يوسف، الجمهور على صحته، قائلا: «أنا بخير وزي الفل الحمد لله رب العالمين».

شمس البارودي وحسن يوسف

إجلال زكي

وفي شهر يناير 2022، ظهرت الفنانة إجلال زكي ، في صورة تداولها أحد أقاربها عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بعد سنوات طويلة من الغياب عن الظهور للفنانة التي لمع بريقها خلال حقبة الثمانينات، لاسيما بعد دورها اللافت والأشهر في مسيرتها الفنية بمسرحية «سك على بناتك».

كما ظهرت أسرة الفنانة القديرة إجلال زكي، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في أول ظهور لهم، فلم يظهر أي منهم عبر أي وسيلة إعلامية أو صحفية.

ولدى إجلال زكي، ابنة تُدعى «شيرين» من زوجها الأخير الكاتب نادر أبو الفتوح، ولدى شيرين أبو الفتوح، ابنتين، الكبرى تُدعى «حبيبة»، والصغرى تُدعى «مريم»، ويحملان شبه في جدتهما الفنانة القديرة المختفية لفترة عن الوسط الفني.

وقبل سنوات قليلة، تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنان إجلال زكي ، بعدما اختفت عن الأضواء لسنوات عدة، فتبدلت ملامحها بشكل كبير عما كانت عليه، في فترات الشباب والجمال والوجه المُشرق.

إجلال زكي

حسين الشريف

وقبل عدة سنوات، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لـ حسين الشريف بعد مرور سنوات عليه، وظهور معالم الشيخوخة عليه، بشكل واضح.

ويعتبر حسين الشريف من أشهر الفنانين الذين قدموا شخصية الضابط على الإطلاق في تاريخ الفن المصري، سواء في السينما أو التليفزيون، وله طله جميلة ومقنعة أحبه من خلالها الجمهور.