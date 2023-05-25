عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمقاييس مارفل العالمية| تامر حسني ينشر أول فيديو تشويقي لـ فيلم تاج

تامر حسني من فيلم
تامر حسني من فيلم تاج

طرح الفنان تامر حسني منذ لحظات الإعلان التشويقي الأول لفيلمه الجديد تاج والذي يخوض به المنافسة خلال الفترة القادمة.

ونشر تامر عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام أول فيديو تشويقي للفيلم ويؤكد: لأول مرة في السينما العربية سوبر هيرو بمقاييس مارڤيل العالمية.

انضمام هالة فاخر لفيلم تاج 

وأعلن الفنان  تامر حسني، انضمام الفنانة الكبيرة هالة فاخر لفريق عمل فيلم تاج، وهو الفيلم الذي يخوض به موسم الصيف القادم.


ونشر تامر حسني صورا تجمعه بـ هالة فاخر من كواليس التصوير، معلقا عليها “نورتي الفيلم يا استاذه يا عظيمه ، اجمل هاله فاخر و دورك عسل زيك كالعاده ،، كل الشرف انك منوره فيلمك ( تاج)”.

وأضاف تامر حسني “انتظروا خلال ساعات ان شاء الله حاجه بإذن الله هتعجبكم”.

 

تامر يكشف أول صور من الفيلم

 

وكشف الفنان تامر حسني عن أول صور من كواليس فيلمه الجديد "تاج" المقرر طرحه قريبا، بصحبة الفنانة دينا الشربيني، وظهر خلال الصور حالة من السعادة و الحب بين النجمين، و بصحبة المخرجة سارة توفيق.

وعلق تامر على الصور قائلا: "النجمة الجميلة دينا الشربيني  نورتي فيلمك  ( تاج ) و يارب الفيلم يكمّل سلسلة نجاحاتك الكبيره اللي كسرتي بيها الدنيا ،ربنا يكرمك و يكرمنا معاكي".

تفاصيل فيلم تاج

وتدور أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث. الفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني وبيومي فؤاد والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

تامر حسني الفنان تامر حسني فيلم تاج سوبر هيرو اخبار تامر حسني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المدرب طلبه بالاسم| هكذا رد الأهلي على رغبة كولر في ضم رمضان صبحي

بعد التعدي على زوجة إمام عاشور.. عقوبات رادعة لمن يقوم بهذا الفعل المشين

أوسوريو حسم أمره .. هل يتولى حسام حسن تدريب الزمالك ؟

إعلان عاجل من إدارة الكوارث | زلزال قوي يضرب تركيا

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

مصدر بـ الأهلي يحسم جدل عودة رمضان صبحي للفريق

خالد الغندور يعلق على فرصة الزمالك من البطولة العربية بعد اعتذار الأهلي

معروض بـ شرط | مهاجم بيراميدز على رادار الزمالك

موضوعات متعلقة

1 يوليو.. موعد حفل كاظم الساهر وحسين الجسمي في دبي

موعد طرح التذاكر.. تعرف على تفاصيل حفل محمد حماقي في جدة

حمادة هلال يطرح متحملاني.. فيديو

الموسيقيين: ويجز لم يحل أزمته مع النقابة ولا يستطع إحياء حفلات داخل مصر

مصر يا أم السلام .. وليد توفيق يصور كليب جديدًا فى الأهرامات

حبة طبطبة.. دياب ومسار إجباري يطرحان أغنيتهما الجديدة الأسبوع القادم

هالة فاخر تنضم لفريق عمل فيلم تاج.. ومفاجأة خلال ساعات

شخصية إليزا أرهقتني .. داليا البحيري تتتحدث عن مسرحيتها الجديدة سيدتي أنا

ترشيحاتنا

ممثل حزب الكرامة: الحوار الوطني يجب أن يكون حالة دائمة في المجتمع

السيدة انتصار السيسي: سعدت بزيارة غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري

بمقاييس مارفل العالمية| تامر حسني ينشر أول فيديو تشويقي لـ فيلم تاج

مواقع وكمية الأسلحة النووية.. رئيس بيلاروس يكشف تفاصيل اتفاقه مع بوتين

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة يكشف تفاصيل لقائه بـ سامح شكري

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يُثمِّن دعوة رئيس الجمهورية للحوار الوطني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل أرز بالبسلة والطماطم بدون تسبيك

انتبه .. علامات شائعة تكشف أن الكبد في خطر

فوتوشوب ولا تجميل .. صور وفاء مكي تشعل جدل رواد مواقع التواصل

الشهيرة بخطف جوز صاحبتها .. أول صور لـ البلوجر رهف من عقد قرانها

فيديو

صبري عبد المنعم وهنا الزاهد ومصطفى درويش..نجوم وقعوا في فخ النصب

حقيقة طرح شهادة 30% قريبا | اعرف التفاصيل

كنت على علاقة بواحد وزوجي طلقني.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان ولاء زايد

مفاجأة في سعر الذهب وضربة جديدة للسوق السوداء| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ