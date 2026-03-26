حصانة مؤقتة.. أمريكا ترفع اسمي عراقجي وقاليباف من قائمة الاغتيالات

أفادت تقارير إعلامية بأنه جرى مؤقتًا رفع اسمي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من قائمة أهداف الاغتيال، في إطار التحركات الجارية لتهيئة الأجواء أمام مفاوضات محتملة لإنهاء التصعيد.



ونقل موقع «Ynet» عن مصادر أمريكية، بحسب ما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن القرار يأتي في سياق الاستعدادات التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدخول في مفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب.

وأوضح التقرير أن تعليق إدراج الاسمين على قائمة الاستهداف يستمر لفترة مؤقتة تتراوح بين أربعة إلى خمسة أيام، في خطوة تعكس مؤشرات أولية على تهدئة محتملة خلال الفترة المقبلة.