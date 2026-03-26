انطلاقة فنية مرتقبة.. تووليت يحيي أولى حفلاته في الإسكندرية 17 أبريل

يستعد الفنان الشاب تووليت لإحياء أولى حفلاته الغنائية في مدينة الإسكندرية يوم 17 أبريل المقبل، في خطوة تُعد محطة مهمة في مسيرته الفنية المتصاعدة، وسط حالة من الترقب والحماس بين جمهوره.

ويأتي هذا الحفل بعد النجاح اللافت الذي حققه تووليت خلال الفترة الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي ومنصات الاستماع الرقمية، حيث تمكن من جذب شريحة واسعة من المستمعين بأسلوبه المميز الذي يجمع بين الحداثة والإحساس العالي، ما جعله واحدًا من أبرز الأسماء الصاعدة في المشهد الموسيقي.

ومن المتوقع أن يقدم تووليت خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي لاقت رواجًا كبيرًا، إلى جانب مفاجآت فنية قد يكشف عنها لأول مرة على المسرح، في محاولة لتقديم تجربة متكاملة تمزج بين الأداء الحي والتفاعل المباشر مع الجمهور.

وتُعد مدينة الإسكندرية محطة مميزة لانطلاق هذه التجربة الحية، نظرًا لما تتمتع به من قاعدة جماهيرية كبيرة وذوق فني متنوع، فضلًا عن تاريخها العريق في احتضان الفعاليات الثقافية والفنية.

الحفل المرتقب لا يمثل فقط بداية سلسلة حفلات محتملة لتووليت، بل يعكس أيضًا تطور حضوره الفني وانتقاله من النجاح الرقمي إلى المواجهة المباشرة مع الجمهور، وهو التحدي الحقيقي لأي فنان يسعى لترسيخ مكانته على الساحة.

ومع اقتراب موعد الحفل، تتزايد التوقعات بأن يشهد الحدث إقبالًا كبيرًا، خاصة من فئة الشباب، في ظل الشعبية المتنامية للفنان، ما يجعله واحدًا من أبرز الفعاليات الفنية المنتظرة خلال شهر أبريل.