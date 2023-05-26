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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جوجل تلغي هذه الميزة من منصة YouTube الشهر المقبل

YouTube
YouTube

أعلنت إدارة "يوتيوب" موقع الفيديو المملوك للشركة الأم "جوجل" Google اليوم أنه سيتم إلغاء خاصية القصص أو الستوريز Stories نهائيا في 26 يونيو القادم، حيث تهدف الشركة إلى التركيز على تقنيات أخرى ، مثل الفيديوهات القصيرة والمشاركات المجتمعية ومقاطع الفيديو الحية.

وفقا لتقرير موقع techcrunch سيتم تنبيه صناع المحتوى بقرار يوتيوب الجديد من خلال عدة قنوات مختلفة ، مثل منشورات المنتدى الخاص بيوتيوب، والرسائل داخل التطبيق نفسه، والتنبيهات في YouTube Studio .

YouTube 

أطلقت منصة YouTube لأول مرة خاصية القصص في عام 2018 ، وهي ميزة لمنشئي المحتوى الذين لديهم أكثر من 10000 مشترك وظلت هذه الخاصية مقتصرة على صانعي المحتوى الكبار ولم تتوسع المنصة في طرحها لتكون متوفرة للجميع وكانت مقاطع الفيديو تختفي بعد 7 أيام.

فقدت خاصية القصص التي تتلاشى بعد فترة زمنية معينة بريقها بعد أن تم نسخها بواسطة كل التطبيقات الأخرى، سواء انستجرام أو فيسبوك أو تيك توك، هذه المنصة الصينية التي بنت مجدها على هذه النوعية من الفيديوهات، وكانت سببا أيضا في فقدان الـ Stories بريقها، في هذه الأيام ، تتبنى يوتيوب نهج الفيديوهات القصيرة وتركز على تحسينها مع تنسيق الفيديو عموديا الموجودة أيضا في تيك توك.

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منصة يوتيوب ليست وحدها التي تتخلى عن ميزة "القصص". اختبرت منصة نتفليكس Netflix في السنوات الماضية ميزة شبيهة بالقصص تسمى "Extras" أو الإضافات في تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها حيث تشارك مقاطع فيديو وصور لكنها بعد ذلك تخلت عن الستوريز و انتقلت إلى تبني الفيديوهات القصيرة.

كذلك أيضا منصة LinkedIn تخلت عن القصص بشكل نهائي في عام 2021. وبينما قدمت سبوتيفي Spotify  مؤخرًا ميزة مشابهة لـ Stories مع الملفات الشخصية للفنانين ، لكنها أعادت تصميم التطبيق لتعطي الأولوية للفيديوهات الاستكشافية التي تقدم محتوى من أهم الفيديوهات الموجودة على المنصة والتي تلقى تفاعلا كبيرا باعتبارها محور التركيز الأساسي.

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